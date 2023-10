Quang Ninh (VNA) - Une cérémonie marquant le 60e anniversaire de la fondation de la province septentrionale de Quang Ninh (30 octobre) a eu lieu dans la soirée du 28 octobre dans la ville de Ha Long, en présence du président Vo Van Thuong Prenant la parole lors de l'événement, Vo Van Thuong a apprécié le développement socio-économique de Quang Ninh, affirmant sa position et son rôle en tant que pôle de croissance de la région Nord. Il a également salué les réalisations obtenues par l'organisation du Parti et la population de Quang Ninh ces dernières années.Pour faire de Quang Ninh une province exemplaire en matière de richesse et de modernité, le chef de l’Etat a demandé à cette localité de mener à bien le travail d'édification du Parti et du système politique, de valoriser la responsabilité des dirigeants, de consolider la solidarité et l'unité au sein du Parti...En outre, il est nécessaire de restructurer l'économie en parallèle avec le renouvellement du modèle de croissance, de renforcer l'application des sciences et technologies, d'accélérer la transformation numérique et la transition verte, ainsi que le processus d'industrialisation, de modernisation et d'urbanisation...Vo Van Thuong a émis le souhait que Quang Ninh continue à investir dans la préservation et la valorisation de ses patrimoines culturels, historiques et naturels, parallèlement au développement du tourisme, au bénéfice du développement socio-économique.