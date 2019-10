Ho Chi Minh-Ville vise à devenir un centre financier régional et international. Photo: VNA



Ho Chi Minh-Ville (VNA) – La recherche des mesures visant à réaliser le projet de faire de Ho Chi Minh-Ville un centre financier régional et international est l’objectif du Forum économique de Ho Chi Minh-Ville 2019.



L’information a été annoncée par Chu Tien Dung, président de l’Association des entreprises de Ho Chi Minh-Ville, lors d’un point presse donné mardi dans la mégapole du Sud pour présenter le Forum économique de Ho Chi Minh-Ville 2019 prévu le 18 octobre.



Placé sous la houlette du Comité populaire municipal, le Forum économique de Ho Chi Minh-Ville aura pour objectif de recevoir les commentaires d'experts nationaux et internationaux dans les domaines du développement socio-économique de la ville, sur les projets, objectifs, programmes clés de la ville en particulier, a indiqué Chu Tien Dung.



Le Forum économique de Ho Chi Minh-Ville 2019 ayant pour thème "Faire de Ho Chi Minh-Ville un centre financier régional et international" est un forum où les dirigeants de la ville, les chercheurs, les institutions financières et les investisseurs nationaux et internationaux peuvent échanger et évaluer la situation, les perspectives et les défis de la ville en matière d’attraction de ressources et de développement des services financiers.



Le forum se focalise sur quatre thèmes principaux: situation, objectifs et feuille de route pour faire de Ho Chi Minh-Ville un centre financier régional et international ; expériences tirées de l’édification et de la création de plusieurs centres financiers internationaux ; écosystème pour le développement durable d'un centre financier international ; orientation pour les politiques nationales et rôle des autorités municipales dans l’édification de la ville en un centre financier régional et international.



Le docteur Vu Thanh Tu Anh, directeur de l’école de gestion et de politiques publiques Fulbright, a estimé que Ho Chi Minh-Ville occupait une position stratégique dans la Région économique clé du Sud et contribuait notablement au maintien de la croissance de l'économie nationale.



L’objectif de Ho Chi Minh-Ville est de maintenir sa position de leader dans l'ensemble du pays, mais également de raccourcir l’écart ou de rattraper les villes de l'Asie du Sud-Est et de l'Asie en général. À l'ère de la mondialisation globale du commerce, des investissements, des finances et de la technologie, l'une des solutions pour suivre le rythme consiste à faire de la ville un centre financier de la région.



Cependant, outre les avantages stratégiques, pour devenir un centre financier régional et international, Ho Chi Minh-Ville doit également faire face à une concurrence directe avec de nombreuses autres grandes villes de la région, a signalé le docteur Vu Thanh Tu Anh.



Il a suggéré à Ho Chi Minh-Ville d'élaborer une stratégie et une vision dans le développement de ses services financiers répondant aux besoins des investisseurs et entreprises.



En marge du Forum économique de Ho Chi Minh-Ville 2019, auront lieu une kyrielle d’activités telles que exposition et présentation de produits des entreprises de la mégapole du Sud, programme visant à connecter des entreprises étrangères à leurs homologues vietnamiennes.



Hô Chi Minh-Ville, grand pôle de commerce, de finance et de services, est déterminée à développer une économie régionale qui puisse devenir un leader de la croissance non seulement au Vietnam mais aussi en Asie du Sud-Est.

Selon un rapport de la ville, au premier trimestre de 2019, la mégapole du Sud a maintenu sa croissance économique. Son produit intérieur brut régional (GRDP) a augmenté de 7,64%. Le secteur des services représentait 63,1% de la structure économique, l’industrie et la construction 21,5% et l’agriculture seulement 0,6%. Les recettes budgétaires sont estimées à plus de 98 000 milliards de dôngs, soit une hausse de 7,18% par rapport à la même période de l’année dernière, représentant 24,65% de son plan. -VNA