La ville de Hai Phong. Photo: baohaiphong



Hai Phong (VNA) - Le Premier ministre vient d'approuver les ajustements du plan directeur sur le développement socio-économique de la ville de Hai Phong à l'horizon 2025 et orientation vers 2030.

Hai Phong s'efforce de devenir une ville portuaire verte, civilisée, moderne, intelligente, avec un rythme de croissance économique rapide, un grand centre industriel et des services hautement compétitifs, une localité de développement de l'économie maritime de pointe du pays, un centre d'éducation et de formation, de santé, des sciences et technologies de la région côtière du Nord. Elle servira de nœud de communication important du pays et de porte principale pour les localités septentrionales vers la mer et au couloir économique Vietnam-Chine.

La population de la ville devrait atteindre environ 2,1 millions de personnes en 2020, avec un taux d'urbanisation de 50% à 55%.

En matière d'économie, son PIBR (Produit intérieur brut régional) devrait représenter 19,6% du PIB (Produit intérieur brut) de la Région économique de pointe du Nord et 4,86% du PIB national en 2020. Le PIB per capita devrait atteindre 86,3 millions de dongs (3.748 dollars) par an d'ici 2020. La ville s'efforce d'être l'une des dix premières localités en termes d'indice de compétitivité au niveau provincial en 2020.

Elle prévoit de se concentrer sur le développement des secteurs des services, de l'industrie-construction, de l'agro-sylviculture et de l'aquaculture.



Une attention particulière sera accordée au développement des services portuaires, de la logistique, des compagnies aériennes, des services financiers et bancaires, du commerce, du tourisme, de l'éducation et de la santé.



Le centre logistique de la zone économique de pointe du Nord sera situé dans le parc industriel de Nam Dinh Vu avec 4 centres de logistique satellite à savoir Lach Huyen, le parc industriel Vietnam-Singapour, Trang Due et Tien Lang.

Le secteur du tourisme de Hai Phong devrait se développer pour devenir un secteur économique de pointe avec le professionnalisme et la qualité qu'on en attend.



En termes d'industrie, Hai Phong se concentrera sur le développement d'industries clés à forte productivité et à valeur ajoutée telles que l'industrie propre, l'industrie maritime, l'industrie électronique et l'industrie auxiliaire. -VNA