Ba Ria-Vung Tau (VNA) – Le Comité populaire de la province de Ba Ria-Vung Tau (Sud) a organisé vendredi 6 octobre un atelier pour recueillir des avis sur le projet de développement de Con Dao jusqu'en 2030, vision pour 2045.Ba Ria-Vung Tau souhaite recevoir de nombreux avis d'experts et de scientifiques pour l'aider à promouvoir son potentiel touristique, à préserver ses sites historiques et à protéger sa beauté naturelle, permettant à Côn Dao de se développer durablement, a déclaré le vice-président du Comité populaire provincial, Lê Ngoc Khanh.Situé dans le sud du pays et dépendant de la province de Bà Ria-Vung Tàu, l’archipel de Côn Dao se compose de seize îles, d’une superficie totale de 75,78 km2, entourées d’un plan d’eau de 140 km2.Les autorités provinciales ont fixé l’objectif de faire de Côn Dao d’ici 2045 une zone d’écotourisme maritime et insulaire de haute qualité, de classe régionale et internationale, une zone de préservation de sites historiques spéciaux nationaux, une zone de préservation de la diversité des écosystèmes forestiers et marins...Selon la professeure associée et docteure Nguyên Thi Vân Hanh de l’Université des sciences sociales et humaines relevant de l’Université nationale de Hô Chi Minh-Ville, le développement du tourisme à Côn Dao doit aller de pair avec la conservation de l'environnement et des atouts culturels uniques de cet archipel.Le développement durable du tourisme à Côn Dao doit reposer sur une coopération étroite entre les autorités locales, l'industrie du tourisme, la communauté locale ainsi que les touristes, a souligné Nguyên Thi Vân Hanh.Le professeur associé et docteur Nguyên Hông Quân, directeur de l'Institut de recherche sur le développement de l'économie circulaire, a insisté sur la nécessité de promouvoir l’économie circulaire à Côn Dao afin de répondre aux exigences de développement socio-économique, de protection de l'hygiène environnementale et de promotion des valeurs culturelles et écologiques.D’autres experts ont également appelé Côn Dao à proposer un tourisme sans consommation de plastique, à lancer des produits de tourisme de guérison, à construire des hôtels et des centres de villégiature utilisant des énergies renouvelables, à concevoir des programmes de voyages permettant aux étudiants de découvrir l’écosystème marin et les enjeux de conservation... -VNA