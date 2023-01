La porte frontalière de Mong Cai à Quang Ninh. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Le gouvernement du Vietnam a rétabli le 15 mars 2022 le processus et les procédures d'octroi de toutes sortes de visas et de certificats d'exemption de visa aux étrangers et Vietnamiens résidant à l'étranger comme avant l'application de mesures restrictives afin de prévenir et de contrôler l'épidémie de COVID-19, conformément à la Loi sur l'entrée, la sortie, le transit et le séjour des étrangers au Vietnam d’amendement et de complément en 2019 et les documents guidant son application.

Lors de la conférence de presse régulière du ministère des Affaires étrangères, tenue le 12 janvier à Hanoï, donnant le point de vue sur l'annonce de la Chine sur l'ouverture de la frontière le 8 janvier, la porte-parole adjoint du ministère des Affaires étrangères Pham Thu Hang a précisé que ces mesures avaient créé des conditions favorables pour que les touristes, les experts et les investisseurs étrangers entrent au Vietnam, contribuant à la réalisation de l'objectif de reprise et de développement socio-économique sur la base de la garantie de la sécurité, de la lutte contre le COVID-19 dans la nouvelle situation.



«Devant l’ouverture officielle de la Chine et le contrôle de l’épidémie au Vietnam, les autorités vietnamiennes déploient des activités de coopération appropriées, conformément à la nouvelle situation et aux intérêts des deux parties. Les citoyens vietnamiens, qui souhaitent se rendre dans des pays, dont la Chine, doivent se surveiller et mettre à jour activement les politiques de visa, les réglementations sur la sortie et l'entrée et la prévention et le contrôle des épidémies dans leurs pays d'accueil. À l'étranger, lorsqu'on a besoin d'aide ou d'informations, il est nécessaire de contacter les agences représentatives vietnamiennes", a dit Mme Hang.

En ce qui concerne le travail de coordination pour sécuriser les marchandises vietnamiennes en Chine et vice versa, Pham Thu Hang a précisé que mettant en œuvre la Déclaration conjointe lors de la visite officielle en Chine du secrétaire général du Parti Nguyen Phu Trong et les contenus des discussions avec les hauts dirigeants du Vietnam et de la Chine, les agences fonctionnelles des deux parties maintenaient les échanges réguliers, les activités commerciales et la chaîne d'approvisionnement pour faciliter l'importation et l'exportation de marchandises entre les deux parties.

Les douanes chinoises ont annoncé la suppression, à partir du 8 janvier, de toutes les mesures de test d'acide nucléique pour prévenir et contrôler le COVID-19 pour les marchandises importées, y compris les marchandises surgelées à la frontière, a annoncé la porte-parole adjoint.

Selon Mme Hang, lors du Nouvel An lunaire, de nombreux postes-frontaliers de Chine appliqueront des mesures pour faciliter le dédouanement, notamment le dédouanement sur rendez-vous. Les localités et les entreprises nationales doivent saisir activement les informations pour se coordonner avec les partenaires chinois afin d'élaborer un plan de transport et de dédouanement des marchandises après l'ouverture de la Chine. - VNA