Hanoi (VNA) – À partir du 1er juin, les clients de Facebook devront payer une taxe sur la valeur ajoutée (TVA) supplémentaire de 5% lorsqu’ils diffusent des publicités au Vietnam.

Facebook perçoit 5% de frais publicitaires supplémentaires pour payer ses impôts au Vietnam. Photo d'illustration: VnExpress

Ce contenu vient d’être annoncé officiellement sur la page Business Help Center de Meta - la maison mère de Facebook. Cette politique s’applique aux clients qui définissent le Vietnam comme pays cible pour diffuser des publicités."La TVA est ajoutée chaque fois que vous êtes facturé pour vos publicités, que vous achetiez des publicités Facebook à des fins professionnelles ou personnelles", indique l’annonce.La société recommande aux clients d’ajouter un code fiscal vietnamien dans leurs paramètres de paiement, bien que cela ne soit pas obligatoire pour commencer à diffuser des publicités sur Facebook. Lorsque vous vous êtes inscrit à la TVA et que vous avez fourni un code fiscal, les informations seront affichées sur le reçu publicitaire du client. Cela peut les aider à obtenir un remboursement partiel de la TVA payée sous la direction du Département général des impôts.Le 20 mai, dans le cadre de la visite de travail du Premier ministre Pham Minh Chinh aux États-Unis, des représentants du département des politiques publiques de Meta ont eu une réunion avec le Premier ministre, le ministère du Plan et de l’Investissement. La maison mère de Facebook a déclaré qu’elle enregistrerait, déclarerait et paierait la taxe sur les entrepreneurs étrangers au Vietnam.En avril, Meta avait discuté avec le Département général des impôts pour clarifier la mise en œuvre de la circulaire 80 sur le mécanisme d’enregistrement, de déclaration et de paiement de l’impôt pour les entrepreneurs étrangers.Selon le ministère des Finances, le secteur fiscal a collecté ces dernières années près de 5.000 milliards de dôngs par le biais d’organisations au Vietnam (taxe payée pour le compte d’entrepreneurs étrangers). Dans lequel, de nombreuses grandes entreprises ont payé des impôts comme Facebook avec 1.694 milliards de dôngs, Google, 1.618 milliards, Microsoft, 576 milliards. Rien qu’en 2021, les recettes fiscales des services transfrontaliers ont atteint 1.317 milliards de dôngs, soit une augmentation de 15,2 % par rapport à 2020. – CPV/VNA