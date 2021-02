Hanoï (VNA) - Pour célébrer le succès du 13e Congrès national du Parti communiste du Vietnam (PCV), Hanoï organise de nombreuses expositions en l’honneur du PCV et du Président Hô Chi Minh.

Photo: hanoimoi.com.vn

«Le Président Hô Chi Minh – fondateur et dirigeant du Parti communiste du Vietnam», tel est le thème de l’exposition proposée au 93 rue Dinh Tien Hoàng qui retrace l'histoire du Parti et la vie du grand dirigeant du pays. Mai Xuân Truong, un vétéran de 81 ans, habitant dans le district de Long Biên, a affirmé: «Lors de son dernier exercice, le Comité central du Parti communiste du Vietnam a mené une guerre sans merci contre la corruption, il a renforcé la position du pays sur la scène internationale, et amélioré la vie du peuple. Je suis certain que les membres du Bureau politique, du Secrétariat et du Comité central du Parti du nouveau mandat conduiront le pays au succès».

Photo: nhandan.com.vn

Hô Chi Minh-Ville a également organisé de nombreux programmes artistiques pour célébrer le plus grand événement politique du pays comme le festival de musique "Don ca tài tu Nam Bo - Trésors de la Terre du Sud" qui s'est tenu le 30 janvier au théâtre municipal. Vo Thi Bach Huê, une habitante du 4e arrondissement, a dit que, sous la direction du secrétaire général Nguyen Phu Trong, la nouvelle génération de dirigeants saurait conduire le pays vers la prospérité et le bonheur. -VOV/VNA