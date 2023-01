Exposition sur le Président Ho Chi Minh et le Parti à Binh Thuan. Photo: VNA

Binh Thuan (VNA) – Une centaine de dessins, photos, documents sur le Parti et le Président Ho Chi Minh sont exposés dans la zone de vestiges de Duc Thanh dans la province de Binh Thuan (Centre).

L’exposition est organisée par l’antenne du Musée Ho Chi Minh à Binh Thuan, à l’occasion du Nouvel An lunaire 2023 et en l’honneur du 93e anniversaire de la fondation du Parti communiste du Vietnam (PCV).

Selon le comité d’organisation, l’exposition permettra de sensibiliser aux traditions du Parti et à ses réalisations obtenues ces 93 dernières années, au rôle du Président Ho Chi Minh et aux contributions de Binh Thuan dans la lutte d’hier pour la libération nationale et le processus d’aujourd’hui d’édification et de défense nationales.

L’exposition, qui se poursuit jusqu’au 6 février, présente également de belles images sur la beauté naturelle et culturelle de la province de Binh Thuan. -VNA