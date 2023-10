De l'avis de tous, Hanoï est particulièrement charmante en automne. La capitale se pare d'une atmosphère romantique et gracieuse, avec un ciel bleu, un soleil généreux et agréable, une brise fraîche et des feuilles jaunes tombant sur les trottoirs.

L'assistant du ministre des Affaires étrangères Nguyen Minh Vu a affirmé que le Vietnam continuerait à participer activement et de manière responsable et à mettre en œuvre ses engagements internationaux pour contribuer de manière plus substantielle et plus efficace au travail commun de l'UNESCO, s'engageant à continuer à coordonner et à mettre en œuvre avec succès le protocole d'accord entre le Vietnam et l'UNESCO pour la période 2021-2025.