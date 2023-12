Présentation de l'artisanat en osier lors de l'exposition. Photo: VNA

Thai Nguyen (VNA) - Le 19 décembre, dans la province de Thai Nguyen (Nord), le Musée des cultures des groupes ethniques du Vietnam a ouvert une exposition thématique intitulée « L'artisanat de l'ASEAN associé à la protection de l'environnement ».



L'exposition comprend près de 150 photos présentant l'histoire et les tendances de développement associées à la protection de l'environnement dans le tissage et l’artisanat en osier de l’ASEAN.



En plus de l'espace d'exposition, il y a plusieurs activités d'expérience telles qu’impression de motifs sur tissu avec de la cire d'abeille, broderie de motifs sur tissu, tissage de chapeaux de paille et d'autres objets de la vie quotidienne…-VNA