Visiteurs à l'exposition. Photo : VNA

L'exposition « Patrimoine culturel maritime et insulaire vietnamien » a ouvert ses portes le 27 août à Phan Thiet, province de Binh Thuan (Centre). Photo : VNA

Binh Thuan (VNA) - L'exposition « Patrimoine culturel maritime et insulaire vietnamien » a ouvert ses portes le 27 août à Phan Thiet, province de Binh Thuan (Centre).Il s'agit d'une activité dans le cadre de l'Année nationale du tourisme 2023 placée sur le thème « Binh Thuan - Convergence verte », organisée conjointement par le Centre d'expositions de culture et d’arts du Vietnam (ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme) et les Comités populaires de plusieurs villes et provinces du pays.L'exposition vise à présenter et à honorer les valeurs culturelles et touristiques uniques des zones maritimes et insulaires, contribuant à sensibiliser les communautés aux significations importantes de la gestion, de la préservation et de la promotion des valeurs historiques, naturelles, culturelles et touristiques de ces zones.Se poursuivant jusqu’au 2 septembre, l'exposition présente plus de 200 photos sur des artefacts, d’anciennes cartes géographiques et des archives sur Hoang Sa (Paracels) et Truong Sa (Spratleys), ainsi que des « châu ban » - documents administratifs de la dynastie des Nguyên (1802-1945), dernière dynastie féodale du Vietnam, sur la souveraineté maritime et insulaire du pays.En outre, l'exposition dispose d'un espace pour promouvoir le potentiel culturel et touristique de 22 villes et provinces côtières du pays.Le Vietnam possède plus de 3.200 km de côtes et une zone économique exclusive d’environ 1 million de km2. Il compte plus de 40 baies, 2.773 îles côtières et Truong Sa et Hoang Sa. Les zones côtières sont riches de patrimoines culturels et naturels. -VNA