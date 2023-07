L'exposition internationale sur les technologies et les matériaux du plastique et du caoutchouc (Plastics & Rubber Vietnam 2023) a lieu du 25 au 27 juillet. Photo : VNA

Hanoï, 26 juillet (VNA) - Une exposition internationale sur les technologies et les matériaux du plastique et du caoutchouc ( Plastics & Rubber Vietnam 2023 ), a débuté le 25 juillet au Centre international des expositions de Hanoï.Le 10e événement couvre un espace d'exposition de 3.300 m² et présente plus de 100 stands de plus de 10 pays et territoires, dont cinq pavillons internationaux : Italie, Taïwan (Chine), Singapour, K Alliance et Chine.Tenu par Informa Markets Vietnam et Messe Düsseldor, l’exposition vise à aider les entreprises à accéder aux technologies de pointe fournies par les plus grandes entreprises mondiales, à rechercher des partenariats et à se tenir au courant des dernières tendances et connaissances dans les secteurs du plastique et du caoutchouc.L'exposition comprend également plusieurs séminaires donnant des vues multidimensionnelles des industries des plastiques et du caoutchouc circulaires et recyclés au Vietnam.Jusqu'au 27 juillet, il devrait accueillir plus de 3.500 visiteurs individuels et de groupe.BT Tee, directeur général d'Informa Markets Vietnam, a déclaré lors de la cérémonie d'ouverture que ces dernières années, le secteur des plastiques a été invité à revoir l'ensemble du cycle de vie des plastiques. L'industrie soutient des processus de production qui utilisent moins de ressources naturelles et émettent moins de gaz toxiques, ainsi que des produits recyclables.La technologie innovante est la solution, ce que l'exposition espère apporter aux entreprises vietnamiennes, a-t-il noté, exprimant son espoir que les entreprises puissent accéder aux avancées scientifiques et aux opportunités d'investir dans les nouvelles technologies pour réduire l'impact environnemental des industries manufacturières, augmenter les avantages économiques, et répondre à une demande croissante.- VNA