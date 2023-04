Logo pour célébrer le 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et la France

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Le vernissage d’une exposition de photos a eu lieu le 19 avril à Ho Chi Minh-Ville à l’occasion du 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre la France et le Vietnam.



Cette exposition est organisée par l’ambassade de France au Vietnam, le Consulat général de France à Ho Chi Minh-Ville et l’Institut français du Vietnam. Elle se poursuit jusqu’au 4 septembre 2023 au 6 rue Le Duan, 1er arrondissement, Ho Chi Minh-Ville.



Selon Emmanuelle Pavillon Grosser, consule générale de France à Ho Chi Minh-Ville, l'exposition vise à honorer l'amitié franco-vietnamienne à travers la photographie. Les photos exposées sont des oeuvres de photographes professionnels et amateurs tant vietnamiens que français.



L'exposition présente une vingtaine de photos dont “Chợ Mèo Vạc – Le Marché De Meo Vac” (Adrien Jean); “Phong canh – Le Repère” (Christophe Legris); “Đường Comète – Rue de la Comète” (Nguyen Manh Linh); “Bà Phạm – Madame Pham” (Valetin Orange); “Nụ hôn Odeon – Baiser À L’odéon” (Pham Tuan Ngoc); “Boss” (Alexandra Benkemoun)...-VNA