Le vernissage de l'exposition. Photo: VNA

Hai Phong (VNA) - Une exposition intitulée «Peintures folkloriques traditionnelles vietnamiennes» s’est ouverte le 20 janvier au Musée de Hai Phong, dans la ville éponyme du Nord.

Cette manifestation, organisée par le Musée de Hai Phong en collaboration avec le Musée des Beaux-arts du Vietnam, présente près de 60 œuvres tirées des collections du Musée national des Beaux-arts, avec le souhait de dévoiler au public la beauté des estampes populaires de Dong Ho (Bac Ninh) et de Hang Trong (Hanoï), ainsi des tableaux de culte des Tay et des Cao Lan.

Des visiteurs essaient de faire des estampes folkloriques. Photo: VNA

Une activité de fabrication d’estampes de Dong Ho pour les visiteurs et les élèves a également été organisée dans le cadre de cet événement, permettant à nombre de gens d'avoir une compréhension plus profonde sur les valeurs culturelles et spirituelles du pays.

L’exposition se poursuit jusqu’à fin d’avril. -VNA