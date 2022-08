Hanoï (VNA) - Une exposition de l'industrie du textile et de l'habillement Vietnam-Taïwan (Chine) ouvrira ses portes le 23 août à Hô Chi Minh-Ville.

Photo : VNA

L'événement est organisé conjointement par la Fédération du textile de Taiwan (TTF) et la Compagnie par actions de publicité et des foires commerciales (Vinexad),

Un représentant de Vinexad a déclaré qu'environ 60 fabricants et exportateurs de vêtements vietnamiens et 13 producteurs de textile taïwanais, y compris ceux qui exploitent déjà des usines au Vietnam, participeront à l'événement.

Les entreprises vietnamiennes espèrent rechercher des fournisseurs capables de répondre à leurs besoins en tissu de qualité dans la fabrication de vêtements pour le marché domestique et l'exportation lors de l'événement.

Il y aura près de 150 rendez-vous B2B dans le cadre de l'exposition.

Au cours des sept premiers mois de cette année, Taïwan a exporté pour 5,55 milliards de dollars de produits textiles et de vêtements, dont des expéditions vers le seul Vietnam évaluées à 1,48 milliard de dollars, principalement des tissus.- VNA