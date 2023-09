Cao Bang (VNA) – Une exposition d’archives et cartes géographiques sur Hoang Sa et Truong Sa, de photos sur la Communauté de l’ASEAN, les ethnies et les religions du Vietnam, a ouvert ses portes le 22 septembre à Cao Bang (Nord).Cette manifestation est organisée par les Services provinciaux de l’Information et de la Communication, de la Culture, des Sports et du Tourisme, en collaboration avec le Comité populaire de la ville de Cao Bang.

L’exposition présente près de 400 photos sur la Communauté de l’ASEAN, les ethnies et les religions du Vietnam, outre 80 archives et cartes géographiques sur la souveraineté du Vietnam pour Hoang Sa et Truong Sa L'exposition vise à promouvoir le patriotisme, la solidarité et le sens des responsabilités pour protéger la souveraineté maritime et insulaire du pays parmi les Vietnamiens, en particulier la jeune génération, tout en les encourageant à contribuer à l’édification de la Communauté de l’ASEAN pour la paix, la stabilité et le développement.-VNA