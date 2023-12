Photo: http://smartcity.binhdinh.gov.vn

Binh Dinh (VNA) - Une exposition de photos et de documents pour sensibiliser les gens aux impacts des déchets plastiques a eu lieu du 25 au 27 décembre dans la ville de Quy Nhon, province de Binh Dinh (Centre).



Cet événement a été organisé par le ministère de l'Information et de la Communication et le Service de l'Information et de la Communication de la province de Binh Dinh.



L'exposition a présenté 150 œuvres photographiques, sur la pollution par les déchets plastiques, l’origine des déchets plastiques, les conséquences des déchets plastiques, les solutions pour réduire la pollution par les déchets plastiques, et des organisations et individus travaillant activement à la prévention et à la lutte contre la pollution par les déchets plastiques.-VNA