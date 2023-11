Hanoï (VNA) – En l’honneur du 31e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et la République de Corée, le vernissage d’une exposition de peintures d'artistes de renom des deux pays a eu lieu le 7 novembre à Hanoï.



L'exposition présente 85 peintures à l'encre et une sculpture sur bois du peintre sud-coréen Kim Chang Bae, de la bonzesse sud-coréenne Kim Won Do et de l’artiste visuelle vietnamienne Vu Bach Lien.



Les œuvres de Kim Chang Bae portent principalement sur les fleurs de lotus, la méditation, les animaux, le thé et la littérature sud-coréenne. L'artiste visuelle Vu Bach Lien, elle, présente une installation graphique (sculpture sur bois).



L'exposition se poursuit jusqu'au 14 novembre au lot 101-TT4 Zone urbaine de My Dinh Me Tri, arrondissement de Nam Tu Liem, Hanoï.-VNA