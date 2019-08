Des visiteurs à l'exposition « 50 ans de l’exécution du testament du Président Ho Chi Minh ». Photo: NDEL

Hanoï (VNA) – Le vernissage de l’exposition intitulée « 50 ans de l’exécution du Testament du Président Ho Chi Minh » a eu lieu le 15 août dans la rue piétonnière Nguyen Hue, à Ho Chi Minh-Ville.

Organisée en l’honneur du 70e anniversaire de la Révolution d'Août (19 août) et de la Fête nationale (2 septembre), cette exposition a lieu simultanément à cinq endroits que sont la rue piétonnière Nguyen Hue, le Palais culturel du travail (3e arrondissement), la Maison culturelle des jeunes d'Hô Chi Minh-Ville, la rue Dong Khoi (1er arrondissement) et le parc Chi Lang.

L’exposition présente les photos reflétant le contenu du Testament du Président Ho Chi Minh ; des clichés sur sa vie et sa carrière révolutionnaire, et sur les réalisations remarquables des soldats et du peuple vietnamiens lors du processus de libération et de réunification nationales.

L'exposition se poursuit jusqu'au 15 septembre.

Le Président Ho Chi Minh a commencé à écrire son testament en mai 1965 et l'a achevé en mai 1969, soit quatre mois avant son décès. Ce document historique spécial est devenu une ligne directrice pour la révolution et le développement du Vietnam.

Le Testament du Président Ho Chi Minh est en effet un document historique, un bien inestimable et la quintessence morale de la pensée et de l’âme d’un grand homme qui a consacré sa vie à sa Patrie et à l’Humanité. -VNA