La province méridionale de Ba Ria-Vung Tau a attiré 20 projets à investissements étrangers d'une valeur de 751 millions de dollars depuis le début de cette année, soit cinq de plus et un capital multiplié par 2,78 par rapport à la même période l’année dernière.

Fin octobre, la Compagnie d'exploration et de production de pétrole et de gaz du PetroVietnam (PVEP) a maintenu sa production et des opérations commerciales stables et sûres, tout en s'efforçant de mettre en œuvre des mesures efficaces pour atteindre ses objectifs de 2023.