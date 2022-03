Hanoi (VNA) - Selon le Département général des Douanes, du début de l'année au 15 mars 2022, le Vietnam a exporté 41.197 tonnes de poivre, avec un chiffre d'affaires de 191,1 millions de dollars.

Photo: Baoquocte

Au cours des deux premiers mois de l'année, les exportations nationales de poivre vers les Amériques ont augmenté de 9%, les États-Unis restant le premier débouché avec 8.576 tonnes (12,1%).Les importations européennes de poivre en provenance du Vietnam ont augmenté de 5,2%, tirées par les marchés suivants: Allemagne, 1.616 tonnes (45,1%); Pays-Bas, 1.008 tonnes (17,8%). Les exportations vers Russie, France et Turquie ont par contre diminué.Les exportations vers les marchés asiatiques ont augmenté de 2,8 %. Plus précisément, les importations de Singapour et de Hong Kong (Chine) ont connu une forte hausse, tandis que celles de la Chine ont continué de baisser, de 71,5%.Les exportations vers l'Afrique ont continué d'être concurrencées par le poivre brésilien, entraînant une chute des importations de poivre vietnamien de 46%.Entre janvier et février, le Vietnam a importé 4.771 tonnes de poivre (-10,2%), essentiellement du Brésil, du Cambodge et de l'Indonésie.- CPV/VNA