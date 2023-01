Photo: VNA

Londres (VNA) - Le Vietnam continuera d'être l'une des économies de milieu de gamme à la croissance du PIB la plus forte avec un taux d’environ 6% prévu en 2023, selon Andrew Huntley, directeur exécutif de BDA Partners, conseiller mondial en banque d'investissement pour l'Asie basée à Londres.Andrew Huntley a fait remarquer que bien que cette croissance soit inférieure à celle de 2022, elle était similaire au niveau enregistré avant le COVID-19, en 2019.Il a déclaré que la croissance de 8,02% en 2022 montrait la forte reprise de l' économie vietnamienne , avec les grandes contributions de la consommation intérieure élevée et des exportations.Les accords commerciaux avec l'UE, le Royaume-Uni et le Canada ont également été un facteur important contribuant à la forte croissance en 2022, a-t-il déclaré.L'expert a estimé qu'en 2023, le tourisme contribuerait à stimuler le développement du pays, ainsi que les investissements directs étrangers.