Lors de la réunion. Photo: NDEL

Ninh Binh (VNA) - En 2 jours, du 9 au 10 janvier, dans la réserve naturelle de la zone humide de Van Long, district de Gia Vien, province de Ninh Binh, le Centre pour la conservation et le développement de la nature (CCD), en collaboration avec l'Institut de l'écologie et des ressources protozoaires (IEBR), a organisé une réunion technique pour examiner les situations des mammifères du pays afin de mettre à jour le Livre rouge du Vietnam qui sera publié en 2023.

La réunion a réuni plus de 30 experts en conservation du Vietnam.

Dans le contexte d'habitats naturels réduits et dégradés, les animaux sauvages subissent une forte pression des activités illégales de chasse, de piégeage et de commerce. En conséquence, de nombreuses espèces sont en danger d'extinction.

Par conséquent, il est très important d'examiner et de mettre à jour l'état de la répartition et des populations d'espèces afin de classer leur niveau de menace dans le Livre rouge, ce qui est très important pour donner des avertissements, prenant ainsi des mesures de conservation et des règlements de gestion appropriés. L'activité d'examen a vu la participation de scientifiques nationaux, en particulier d'organisations de conservation et d'agences de recherche, ainsi que d'universités du pays.

Selon le Dr Nguyen Manh Ha, directeur du CCD, dans cet examen, de nombreuses espèces de mammifères ont été élevées à un niveau de protection en raison de leurs petites populations et du rétrécissement de leurs habitats. Ce sont des espèces qui subissent le problème du braconnage et de la perte d'habitat.

Plus précisément, sur près de 100 espèces de mammifères examinées, plus de 50 ont été mises à niveau vers un statut de conservation par rapport au Livre rouge 2007. Plus de 20 espèces classées au niveau d'alerte de conservation le plus élevé CR (Extrêmement dangereux), telles que les gibbons, certains langurs, de nombreuses espèces de félins, certaines loutres et les pangolins. En outre, il est nécessaire de mentionner certaines espèces qui n'ont pas été signalées à l'état sauvage au cours de ces 10 à 20 dernières années telles que le tigre, le léopard, le buffle sauvage, etc.

Professeur, le Dr Nguyen Quang Truong, responsable du sujet "Mise à jour et création d'une base de données de la Liste rouge et du Livre rouge du Vietnam" a informé: le projet de mise à jour de la Liste rouge et du Livre rouge du Vietnam est un projet présidé par l'Académie vietnamienne des sciences et technologies.

"La mise à jour des bases de données de la Liste rouge et du Livre rouge du Vietnam fournira une base scientifique pour l'élaboration de politiques, la mobilisation des ressources, l'attraction des investissements ainsi que les programmes de coopération internationale; fera respecter la loi en matière de conservation de la biodiversité, des espèces en particulier", a souligné le professeur Nguyen Quang Truong.

Évaluant la session technique, le professeur a déclaré que pendant 2 jours, la réunion a mobilisé les connaissances des experts, contribuant ainsi à mettre à jour les informations sur les espèces, avec de nombreuses propositions de conservation avancées. - CPV/VNA