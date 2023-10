Le Premier ministre Pham Minh Chinh préside la réunion. Photo: VNA





Selon les estimations, la production totale et les importations d'électricité devraient atteindre 280,6 milliards de kWh en 2023, soit une augmentation de 4,6% par rapport à l'année dernière, représentant 98,6% des objectifs fixés.



Lors de la réunion, les participants ont évalué la situation et la capacité d'approvisionnement, ainsi que les causes des pénuries d'électricité locales ces derniers temps.



Prenant la parole lors de l'événement, le Premier ministre Pham Minh Chinh a affirmé que l'année 2023 ne souffrait pas de pénurie d' Hanoï (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh a présidé le 28 octobre une réunion de la permanence du gouvernement avec les ministères et organes concernés sur la situation et les mesures visant à garantir l'approvisionnement en électricité pour la production, les affaires et la consommation d'ici 2024.Selon les estimations, la production totale et les importations d'électricité devraient atteindre 280,6 milliards de kWh en 2023, soit une augmentation de 4,6% par rapport à l'année dernière, représentant 98,6% des objectifs fixés.Lors de la réunion, les participants ont évalué la situation et la capacité d'approvisionnement, ainsi que les causes des pénuries d'électricité locales ces derniers temps.Prenant la parole lors de l'événement, le Premier ministre Pham Minh Chinh a affirmé que l'année 2023 ne souffrait pas de pénurie d' électricité pour le développement socio-économique, mais en raison de limites dans la gestion, des pénuries locales étaient survenues à certains moments. Pour 2024 et les années à venir, il est nécessaire d'élaborer des scénarios, ainsi que de superviser et de contrôler les opérations.

En ce qui concerne la question de la charge électrique, le Premier ministre a demandé de chercher à lancer rapidement la mise en chantier de la ligne de 500 kV (circuit 3) afin de garantir la sécurité énergétique nationale, en particulier dans la région Nord.



Le Premier ministre a exigé d'accélérer le transfert du Centre national de répartition des charges (EVNNLDC) au ministère de l'Industrie et du Commerce.

Il a en outre confié à la Commission pour la gestion du capital d'État dans les entreprises et au groupe Électricité du Vietnam (EVN) la mission de collaborer avec les agences de presse et les médias pour sensibiliser activement à l'utilisation efficace, sûre et économe de l'électricité.



Pham Minh Chinh a également demandé aux ministères et aux organes compétents de collaborer pour étudier et ajuster les tarifs de l'électricité de manière appropriée. -VNA