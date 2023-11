Le vice-Premier ministre Tran Luu Quang prend la parole lors de la réunion. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Le vice-Premier ministre Tran Luu Quang a présidé le 23 novembre à Hanoï une réunion du Conseil d'évaluation de la planification du réseau des ports de pêche et des abris anti-tempête pour les navires de pêche pour la période 2021-2030, avec vision à l'horizon 2050.



Le projet de planification fixe l'objectif de 173 ports de pêche dans tout le pays d'ici 2030 et 160 abris anti-tempête. D'ici 2050, il est prévu de porter le nombre total de ports de pêche à 180.



Au cours de la période 2021-2025, la priorité est donnée aux investissements dans la construction d'infrastructures et les services portuaires dans les principaux centres de pêche, les abris anti-tempête régionaux...



Le ministère de l'Agriculture et du Développement rural estime que d'ici 2030, la demande de capitaux pour les infrastructures essentielles des ports de pêche et des abris anti-tempête s'élèvera à près de 58.000 milliards de dongs, dont plus de 18.000 milliards pour la période 2021-2025.



Après discussion, le Conseil d’évaluation a approuvé à l’unanimité le projet de planification.



Le vice-Premier ministre Tran Luu Quang a demandé au ministère de l'Agriculture et du Développement rural de recueillir tous les commentaires pour parachever le projet de planification avant de le soumettre au Premier ministre pour approbation.-VNA