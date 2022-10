Des mangroves pour la résilience au changement climatique au Vietnam. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - La Chambre de commerce européenne au Vietnam (EuroCham) et ses entreprises membres sont prêtes à aider le ministère vietnamien des Ressources naturelles et de l'Environnement à élaborer et compléter des politiques et des mécanismes pour édifier une économie verte et durable, selon son président, Alain Cany.

Lors de sa rencontre le 11 octobre à Hanoï avec le ministre vietnamien des Ressources naturelles et de l'Environnement, Trân Hông Ha, Alain Cany a déclaré qu'après la clôture de la COP 26, EuroCham avait conçu des programmes d’objectifs de développement et s'était engagée à se tenir aux côtés du gouvernement vietnamien dans le processus de restructuration économique pour atteindre « zéro émission nette » d'ici 2050.

Pour sa part, Trân Hông Ha a déclaré que le gouvernement vietnamien avait demandé aux ministères et aux agences de respecter les engagements du Vietnam pris lors de la COP26.

Il a émis le souhait de voir Alain Cany et les membres d'EuroCham donner leur avis sur les politiques en matière de ressources naturelles et d'environnement, ainsi que sur les difficultés rencontrées par les projets liés à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et à la transition énergétique au Vietnam. -VNA