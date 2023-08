Hanoï, 5 août (VNA) - Le Vietnam considère toujours les États-Unis comme l'un des partenaires les plus importants et apprécie la coordination étroite des deux parties dans les forums régionaux et internationaux, ainsi que sur les questions d'intérêt commun, a déclaré le 4 août Tran Tuan Anh, membre du Bureau politique et chef de la Commission économique du Comité central du Parti.

Tran Tuan Anh, membre du Bureau politique et chef de la Commission économique du Comité central du Parti (droite) et le président de sa Commission des voies et moyens , Jason Smith. Photo : VNA

Recevant une délégation de la Chambre des représentants des États-Unis dirigée par le président de sa Commission des voies et moyens, Jason Smith, à Hanoï, il a déclaré que la coopération économique entre le Vietnam et les États-Unis se développait fortement, devenant un pilier important de leurs relations bilatérales. Les États-Unis sont actuellement le plus grand marché d'exportation du Vietnam, tandis que le Vietnam est le 7e partenaire commercial des États-Unis dans le monde et le plus grand partenaire de la région de l'ASEAN.

Tran Tuan Anh a déclaré qu'il espère que grâce à la visite de travail, les deux parties renforceront davantage la relation intégrale dans les domaines de la politique, de la diplomatie, de l'économie, du commerce, de l'investissement, de la science et de la technologie, en particulier dans la garantie de la chaîne d'approvisionnement, des infrastructures logistiques, de l'économie numérique, de la transition verte, de l’agriculture durable, la transition énergétique et la protection de l'environnement.

Le responsable vietnamien a également exprimé sa conviction que le partenariat Vietnam-États-Unis continuera à prospérer et à atteindre de nouveaux sommets, au profit des deux peuples, ainsi que pour la paix, la stabilité, la coopération et le développement dans la région Asie-Indo-Pacifique et autour du monde.

Pour sa part, Jason Smith a déclaré que les États-Unis souhaitent et soutiennent un Vietnam "fort, indépendant, auto-résilient et prospère".

Les États-Unis continueront de promouvoir la coopération intégrale entre les deux pays, en particulier dans des domaines importants tels que le commerce, l'investissement, la science et la technologie, la transformation numérique, la transition verte et la formation de ressources humaines de haute qualité pour servir les objectifs de développement du Vietnam, a-t-il ajouté. - VNA