Des soldats philippins et américains participent à un exercice conjoint à Fort Magsaysay, au nord de Manille, aux Philippines. Photo: AFP/VNA



Hanoi (VNA) – Les soldats philippins et américains ont entamé le 7 mai leur exercice commun « Balikatan » (littéralement : épaule contre épaule) 2018 qui durera 12 jours. Objectif: améliorer les capacités de collaboration dans la lutte anti-terroriste et l’assistance humanitaire.

Le ministre philippin de la Défense Delfin Lorenzana a annoncé que la manœuvre « Balikatan » se concentre sur les activités d’entraînement pour faire face aux défis de sécurité traditionnels et non traditionnels. « Environ 5.000 soldats philippines des forces de la Marine et de l’Air, et 3.000 soldats américains participent à cette manœuvre qui a lieu dans l’île de Luzon », a-t-il ajouté.

Environ 2.800 soldats philippins et 2.600 soldats américains ainsi que des soldats japonais et australiens ont participé à la manœuvre "Balikatan" 2017, qui s’est concentrée sur la résilience aux catastrophes naturelles, l'assistance humanitaire, la recherche et le sauvetage, l'évacuation de blessés...

En 2016, environ 10.000 soldats philippins et américains avaient participé au "Balikatan" consacré au débarquement et au tirs à balles réelles.

Chaque année, les États-Unis et les Philippines effectuent trois grands manœuvres et 28 échanges d’entraînement. Le "Balikatan" est l'exercice militaire le plus important entre les deux pays. -VNA