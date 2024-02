Hanoi (VNA) – La site web Culture Trip suggère les meilleures destinations au Vietnam pour aider les visiteurs à posséder immédiatement les plus belles photos du réseau social Instagram.



- La vallée de Muong Hoa à Sapa

Dans la vallée de Muong Hoa à Sa Pa. Photo: ST

La vallée de Muong Hoa est une vallée de Sapa entourée de montagnes des deux côtés. C’est l’un des lieux de randonnée les plus populaires de la région, offrant d’innombrables possibilités de photographier les montagnes, les rizières en terrasses, les cascades et les ruisseaux. Les touristes peuvent passer la nuit dans une famille d’accueil pour acquérir davantage de connaissances sur la culture locale.



- La cascade de Ban Giôc La vallée de Muong Hoa est une vallée de Sapa entourée de montagnes des deux côtés. C’est l’un des lieux de randonnée les plus populaires de la région, offrant d’innombrables possibilités de photographier les montagnes, les rizières en terrasses, les cascades et les ruisseaux. Les touristes peuvent passer la nuit dans une famille d’accueil pour acquérir davantage de connaissances sur la culture locale.- La cascade de Ban Giôc

La cascade de Ban Giôc est l'une des plus belles lignes frontières naturelles. Photo : baoquocte.vn

La cascade de Ban Giôc est l’une des plus belles cascades du Vietnam, située dans la commune de Dam Thuy, district de Trung Khanh, province de Cao Bang (au Nord).

"N’oubliez pas de vous arrêter à la grotte de Nguom Ngao, cette grotte d’une beauté incroyable est cachée dans une montagne majestueuse de la commune de Dâm Thuy, pour vivre des expériences intéressantes", a écrit l’auteur Piumi Rajapaksha.



- Le col Ma Pi Leng à Hà Giang La cascade de Ban Giôc est l’une des plus belles cascades du Vietnam, située dans la commune de Dam Thuy, district de Trung Khanh, province de Cao Bang (au Nord)."N’oubliez pas de vous arrêter à la grotte de Nguom Ngao, cette grotte d’une beauté incroyable est cachée dans une montagne majestueuse de la commune de Dâm Thuy, pour vivre des expériences intéressantes", a écrit l’auteur Piumi Rajapaksha.- Le col Ma Pi Leng à Hà Giang

À 2.000 m d'altitude, le col de Ma Pi Leng est le toit du parc géologique du plateau calcaire de Dông Van. Photo : VNA

Ma Pi Leng (Ha Giang) est célèbre comme l’un des majestueux « quatre grands cols » des montagnes du Nord du Vietnam.



Le col Ma Pi Leng est une route montagneuse de la province de Ha Giang, d’environ 20 km de long, reliant les bourgs de Dông Van et Mèo Vac. Il s’agit d’un tronçon de route à couper le souffle surplombant de superbes formations rocheuses, des rizières en terrasses et des paysages naturels époustouflants. Les motards expérimentés voudront peut-être parcourir cette région en moto pour s’arrêter à chaque endroit.



- La baie de Ha Long Ma Pi Leng (Ha Giang) est célèbre comme l’un des majestueux « quatre grands cols » des montagnes du Nord du Vietnam.Le col Ma Pi Leng est une route montagneuse de la province de Ha Giang, d’environ 20 km de long, reliant les bourgs de Dông Van et Mèo Vac. Il s’agit d’un tronçon de route à couper le souffle surplombant de superbes formations rocheuses, des rizières en terrasses et des paysages naturels époustouflants. Les motards expérimentés voudront peut-être parcourir cette région en moto pour s’arrêter à chaque endroit.- La baie de Ha Long

Photo: cinet.vn

En raison de ses valeurs uniques, la baie de Ha Long a été reconnue par l’UNESCO en tant que patrimoine naturel mondial. Avec des milliers de pics calcaires sortant de l’eau, des grottes de stalactites, des îles pittoresques et des villages de pêcheurs traditionnels, la baie de Ha Long est la destination touristique la plus populaire du Vietnam.



- Tam Côc dans la province de Ninh Binh En raison de ses valeurs uniques, la baie de Ha Long a été reconnue par l’UNESCO en tant que patrimoine naturel mondial. Avec des milliers de pics calcaires sortant de l’eau, des grottes de stalactites, des îles pittoresques et des villages de pêcheurs traditionnels, la baie de Ha Long est la destination touristique la plus populaire du Vietnam.- Tam Côc dans la province de Ninh Binh

Photo: baoninhbinh.org.vn

Semblable à la baie de Ha Long, Tam Côc possède également des centaines de blocs calcaires monolithiques recouverts d’arbres verts denses. La seule différence est que les montagnes calcaires ne sortent pas de l’eau mais du sol. Les rivières coulent entre elles, créant des images riches et variées, et il y a aussi de nombreuses pagodes et sommets montagneux à faire des photos.



- La grotte Son Doong

Beauté époustouflante de la grotte de Son Doong, considérée comme la plus vaste au monde. Photo : VNA

La grotte Son Doong est considérée comme la plus grande grotte du monde. Elle s’est formée il y a environ 2 à 5 millions d’années. La grotte Son Doong est située dans la zone centrale du parc national Phong Nha - Ke Bang, province de Quang Binh (Centre). Les visiteurs qui souhaitent venir ici doivent s’inscrire sur une liste d’attente pouvant aller jusqu’à 2 ans pour avoir l’opportunité de l’explorer.



- Le col de Hai Vân

Le col de Hai Vân est également connu sous le nom de «Col des nuages) (car le sommet du col est couvert de nuages). Il est situé à 500 m d’altitude et s’étend sur 20 km, traversant la chaîne de montagnes Bach Ma. Le col de Hai Vân est considéré comme la frontière entre la province de Thua Thiên-Huê et la ville de Dà Nang. Le col de Hai Vân est considéré comme l’un des plus beaux cols côtiers du monde et le plus beau col côtier du Vietnam.



- Le sanctuaire de My Son La grotte Son Doong est considérée comme la plus grande grotte du monde. Elle s’est formée il y a environ 2 à 5 millions d’années. La grotte Son Doong est située dans la zone centrale du parc national Phong Nha - Ke Bang, province de Quang Binh (Centre). Les visiteurs qui souhaitent venir ici doivent s’inscrire sur une liste d’attente pouvant aller jusqu’à 2 ans pour avoir l’opportunité de l’explorer.- Le col de Hai VânLe col de Hai Vân est également connu sous le nom de «Col des nuages) (car le sommet du col est couvert de nuages). Il est situé à 500 m d’altitude et s’étend sur 20 km, traversant la chaîne de montagnes Bach Ma. Le col de Hai Vân est considéré comme la frontière entre la province de Thua Thiên-Huê et la ville de Dà Nang. Le col de Hai Vân est considéré comme l’un des plus beaux cols côtiers du monde et le plus beau col côtier du Vietnam.- Le sanctuaire de My Son

Le sanctuaire de My Son évoque de manière lumineuse la vie spirituelle et politique d’une étape importante de l’histoire de l’Asie du Sud-Est. Photo : VNA

Le sanctuaire de My Son, un bien du patrimoine culturel mondial au Vietnam, est une destination historique portant la marque de l’ancienne culture Champa. Inscrit au patrimoine de l’UNESCO, le sanctuaire de My Son comprend des ruines de l’ancienne civilisation Champa et était autrefois la capitale religieuse et politique du royaume Champa. Souvent appelées Angkor Wat du Vietnam, ces structures ont été construites entre le IVe et le XIVe siècle, les ruines du plus important complexe de temples hindous d’Asie du Sud-Est offrent une séance photo enchanteresse.



- La cascade de Pongour à Dà Lat

La cascade de Pongour est située sur le cours de la rivière Da Nhim, qui a créé de nombreuses cascades et lacs magnifiques à Dà Lat. Dirigez votre appareil photo vers des gouffres rocheux géants ou essayez de capturer de vastes cascades en une seule fois et vous obtiendrez une superbe photo.



- Les dunes de sable à Mui Né

Le Vietnam a vraiment tout pour plaire : champs en terrasses, montagnes calcaires, grottes géantes, belles cascades et même dunes de sable. Mui Né est non seulement célèbre pour ses mers d’un bleu clair, mais aussi attrayante pour ses dunes de sable colorées, créant des images extrêmement impressionnantes. Les dunes de sable poussiéreuses de Mui Né font souvent penser aux visiteurs du désert du Sahara en Afrique. Allez-y au lever ou au coucher du soleil pour prendre les types de photos les plus étonnants, assurez-vous que vos abonnés sur Instagram penseront momentanément que vous êtes au Sahara.



- Le marché de Bên Thành à Hô Chi Minh-Ville Le sanctuaire de My Son, un bien du patrimoine culturel mondial au Vietnam, est une destination historique portant la marque de l’ancienne culture Champa. Inscrit au patrimoine de l’UNESCO, le sanctuaire de My Son comprend des ruines de l’ancienne civilisation Champa et était autrefois la capitale religieuse et politique du royaume Champa. Souvent appelées Angkor Wat du Vietnam, ces structures ont été construites entre le IVe et le XIVe siècle, les ruines du plus important complexe de temples hindous d’Asie du Sud-Est offrent une séance photo enchanteresse.- La cascade de Pongour à Dà LatLa cascade de Pongour est située sur le cours de la rivière Da Nhim, qui a créé de nombreuses cascades et lacs magnifiques à Dà Lat. Dirigez votre appareil photo vers des gouffres rocheux géants ou essayez de capturer de vastes cascades en une seule fois et vous obtiendrez une superbe photo.- Les dunes de sable à Mui NéLe Vietnam a vraiment tout pour plaire : champs en terrasses, montagnes calcaires, grottes géantes, belles cascades et même dunes de sable. Mui Né est non seulement célèbre pour ses mers d’un bleu clair, mais aussi attrayante pour ses dunes de sable colorées, créant des images extrêmement impressionnantes. Les dunes de sable poussiéreuses de Mui Né font souvent penser aux visiteurs du désert du Sahara en Afrique. Allez-y au lever ou au coucher du soleil pour prendre les types de photos les plus étonnants, assurez-vous que vos abonnés sur Instagram penseront momentanément que vous êtes au Sahara.- Le marché de Bên Thành à Hô Chi Minh-Ville

Le marché de Bên Thành à Hô Chi Minh-Ville. Photo : sggp.org.vn

Le marché de Bên Thành est non seulement le lieu où se déroulent les activités commerciales quotidiennes, mais il est également considéré comme un site historique qui a été témoin de tous les hauts et les bas de Hô Chi Minh-Ville. Il est un lieu de repère, de rencontre et superbe décor pour les photos, Bên Thành est incontournable pour tous les visiteurs de la ville.



- Le delta du Mékong

Le delta du Mékong est l’important centre de production agricole du Vietnam, un labyrinthe de rivières, de champs, de vergers et de maisons sur pilotis. C’est également l’endroit où se tiennent les marchés flottants du Vietnam, idéal pour prendre des photos de commerces animés au milieu d’un paysage luxuriant et exotique.



- La plage Bai Dài à Phu Quôc Le marché de Bên Thành est non seulement le lieu où se déroulent les activités commerciales quotidiennes, mais il est également considéré comme un site historique qui a été témoin de tous les hauts et les bas de Hô Chi Minh-Ville. Il est un lieu de repère, de rencontre et superbe décor pour les photos, Bên Thành est incontournable pour tous les visiteurs de la ville.- Le delta du MékongLe delta du Mékong est l’important centre de production agricole du Vietnam, un labyrinthe de rivières, de champs, de vergers et de maisons sur pilotis. C’est également l’endroit où se tiennent les marchés flottants du Vietnam, idéal pour prendre des photos de commerces animés au milieu d’un paysage luxuriant et exotique.- La plage Bai Dài à Phu Quôc