Espace paisible dans la pagode de Phat Quang

A environ 70km au sud de Hanoï, la pagode Phat Quang, datée de plus de 100 ans, est située dans le hameau de Du Nhan, commune de Thanh Phong, district de Thanh Liem, province de Ha Nam. Autrefois pagode dégradée, elle est maintenant un lieu de pratique et de prédication religieuses et de pèlerinage pour de nombreuses personnes après avoir été reconstruite avec une architecture unique.