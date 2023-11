Hanoi (VNA) – Les ministres du Travail, des Invalides et des Affaires sociales Dào Ngoc Dung; de la Santé Dào Hông Lan; et de l’Information et de la Communication Nguyên Manh Hung ont répondu mardi 7 novembre aux interpellations des députés dans le cadre de la 6e session de l’Assemblée nationale de la 15e législature.

Le ministre du Travail, des Invalides et des Affaires sociales Dào Ngoc Dung. Photo: VNA



Interrogé par le député Dinh Van Thê, de la délégation parlementaire de la province de Gia Lai sur les mesures pour augmenter l’envoi des travailleurs minoritaires à l’étranger, qui représentent actuellement 5% des 142.799 travailleurs vietnamiens à l’étranger, le ministre Dào Ngoc Dung a affirmé qu’il s’agissait là d’une importante politique gouvernementale.

Le gouvernement a mis en place un programme spécifiquement dédié aux minorités ethniques, grâce auquel tous les jeunes issus de régions éloignées, isolées et particulièrement défavorisées bénéficient d’une exemption complète des frais liés à l’apprentissage de métiers et de langues étrangères, ainsi que d’autres coûts nécessaires pour partir travailler à l’étranger dans le cadre de contrats de travail, a-t-il expliqué.



Le ministère dispose d’un canal distinct pour les suivre et soutenir. Dans les temps à venir, il continuera à rechercher des solutions susceptibles d’augmenter leur proportion parmi les travailleurs vietnamiens à l’étranger, a-t-il fait savoir.



Questionné sur l’emploi des travailleuses, le ministre Dào Ngoc Dung a fait que les travailleuses dans les parcs industriels, les secteurs à forte intensité de main-d’œuvre, notamment la chaussure et le textile, étaient fortement impactées, et que son ministère avait soumis au Premier ministre un projet qui prévoit de soutenir et d’améliorer la formation professionnelle et l’offre d’emploi.



Le Premier ministre a travaillé avec le comité central de l’Union des femmes vietnamiennes sur l’élaboration d’un projet d’aide à l’entreprenariat féminin, et a chargé la Banque des politiques sociales d’affecter des fonds pour aider les femmes qui souhaitent créer leur entreprise, a-t-il indiqué.

La ministre de la Santé Dào Hông Lan. Photo: VNA



Concernant l’utilisation des technologies de l’information dans le domaine de la santé, la ministre de la Santé, Dào Hông Lan, a souligné que depuis 2010, les modèles de consultations et de soins de santé à distance avaient démontré leur efficacité.



Elle a annoncé que ces modèles seraient étendus et de nouvelles plateformes numériques seraient introduites pour favoriser la transformation digitale dans le domaine de la santé.



De son côté, le ministre de l’Information et de la Communication, Nguyên Manh Hùng, a répondu à une question concernant la couverture des régions éloignées et reculées.

Le ministre de l’Information et de la Communication Nguyên Manh Hung. Photo: VNA



Il a été donné instruction aux opérateurs de téléphonie mobile et d’internet, ainsi qu’aux services locaux de l’information et de la communication, d’identifier les zones non couvertes par les réseaux de téléphonie mobile et d’Internet. Nous avons réussi à couvrir 2100 de ces zones non couvertes, et les 420 restantes le seront d’ici juin 2024.



Le taux de couverture du Vietnam en ce qui concerne les réseaux 4G à large bande est actuellement de 99,8% de la population. Il est important de noter que dans de nombreux pays à revenu élevé, ce taux n’est que de 99,4%, a-t-il souligné.



Toujours mardi après-midi 11 novembre, le vice-Premier ministre Trân Luu Quang, le ministre de l’Éducation et de la Formation Nguyên Kim Son, le ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme Nguyên Van Hung et le ministre des Sciences et des Technologies Huynh Thanh Dat ont répondu aux questions des députés. – VNA