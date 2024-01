Environ 402.000 touristes visitent Hanoï pendant les vacances du Nouvel An. Photo : VNA

Hanoï, 1er janvier (VNA) - Le nombre de visiteurs à Hanoï pendant les vacances du Nouvel An, du 30 décembre 2023 au 1er janvier 2024, s'élève à 402.000, en hausse de 65 % sur un an.Selon le Département municipal du Tourisme, au cours de cette période, la capitale a accueilli 72.000 touristes étrangers, soit une multiplication par 2,1, et 330.000 vacanciers nationaux, soit une hausse de 59 % sur un an.Les revenus totaux des touristes sont estimés à près de 1,5 billion de dongs (61,8 millions de dollars), soit une augmentation de 73% sur un an, et le taux d'occupation moyen des hôtels est d'environ 60%, en hausse de 7,8% sur un an.Les destinations qui ont attiré un grand nombre de touristes comprennent le lac Hoan Kiem et ses environs ainsi que le vieux quartier de Hanoï, le Temple de la Littérature, la citadelle impériale de Thang Long et le parc national de Ba Vi.- VNA