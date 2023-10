Économie Le FMI est optimiste quant aux perspectives de croissance de l'économie vietnamienne à moyen terme Dans son rapport sur les perspectives économiques de l'Asie-Pacifique publié le 18 octobre à Singapour, le Fonds monétaire international (FMI) prévoit que le Vietnam connaîtrait cette année une croissance du PIB de 4,7% pour 2023. Sur le moyen terme, le FMI s’avère optimiste, avec une prévision de croissance du PIB vietnamien de 5,8% en 2024 et de 6,9% en 2025.

Économie Tiên Giang redouble d’efforts pour lutter contre la pêche INN La province de Tiên Giang (Sud) qui a un littoral de 32 km, a pris une série de mesures pour prévenir et lutter contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN).

Économie La production industrielle devrait s'améliorer au cours des derniers mois de 2023 Grâce aux mesures drastiques prises par le gouvernement, les ministères, les secteurs et les localités, la production industrielle devrait s'améliorer au cours des derniers mois de 2023, selon l'Office général des statistiques (GSO).

Économie Cambodge, Laos et Vietnam promeuvent la coopération économique vers le développement durable Les Commissions des relations extérieures des Assemblées nationales (AN) du Vietnam, du Laos et du Cambodge ont travaillé mercredi 18 octobre à Pleiku, province de Gia Lai, dans les Hauts-Plateaux du Centre, avec les provinces et agences concernées dans la région du Triangle de développement du Vietnam et les délégations parlementaires du Laos et du Cambodge.