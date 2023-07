Des jeunes Viêt Kiêu participeront à la colonie de vacances d’été 2022. Photo: Bao Quôc tê

Hanoi (VNA) - Du 18 juillet au 2 août, environ 120 jeunes Viêt Kiêu venus de 20 pays du monde entier participeront à un camp d'été annuel spécialement conçu pour eux dans leur pays d'origine, a annoncé le Comité d'État chargé des Vietnamiens d'outre-mer.

Les activités dans le cadre de la colonie de vacances d’été des jeunes Viêt Kiêu 2023 se dérouleront dans dix localités dans l’ensemble du pays que sont Hanoi, Phu Tho, Ninh Binh, Thanh Hoa, Nghe An, Ha Tinh, Quang Binh, Quang Tri, Thua Thien – Hue et Da Nang.

Les jeunes expatriés participants sont âgés de 16 à 24 ans, a fait savoir le Comité d'État chargé des Vietnamiens d'outre-mer, ajoutant que le camp vise à aider les jeunes Viet Kieu à mieux comprendre le Vietnam, leur pays d’origine et à améliorer la langue vietnamien.

Créé en 2004, la colonie de vacances d’été a attiré environ 2.000 jeunes Viet Kieu venus de plus de 30 pays et territoires dans le monde. Chaque camp a eu son thème et des événements spécifiques conçus pour apporter de différentes expériences et leçons sur la culture et l'histoire vietnamiennes aux participants, qui avaient auparavant peu d'expériences sur leur pays d'origine. – VNA