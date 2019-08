Bangkok, 27 août (VNA) - La présidente de l'Assemblée nationale, Nguyen Thi Kim Ngan, a eu une entrevue avec le Premier ministre thaïlandais Prayuth Chan-o-cha à Bangkok le 27 août dans le cadre de sa visite officielle en Thaïlande.

La présidente de l'Assemblée nationale, Nguyen Thi Kim Ngan, et le Premier ministre thaïlandais Prayuth Chan-o-cha. Photo : VNA

Le Premier ministre Chan-o-cha a déclaré que la coopération entre les gouvernements thaïlandais et vietnamien avait permis de promouvoir les mécanismes de coopération bilatéraux, en particulier les réunions conjointes du cabinet.

Pour intensifier son partenariat stratégique bilatéral dans les années à venir, le gouvernement thaïlandais espère que le Vietnam créera les conditions optimales pour permettre aux investisseurs et aux banques thaïlandais d'opérer, a-t-il noté.

Le Premier ministre thaïlandais a également suggéré que les deux parties renforcent leurs liens dans les domaines des ports maritimes, de la pêche et du tourisme, ainsi que le règlement des questions relatives aux pêcheurs, afin de garantir la sécurité des pêcheurs des deux pays.

Ils devraient travailler ensemble pour rechercher des formes de tourisme conformément à la demande des touristes vietnamiens et thaïlandais, tout en renforçant la coopération dans le tourisme maritime et routier - qui sont jusqu'à présent restés inexploitées dans les deux pays - afin de faciliter les voyages entre les deux pays, a-t-il ajouté.

La présidente de l’AN Nguyen Thi Kim Ngan, qui était également en Thaïlande pour assister à la 40e Assemblée générale de l'Assemblée interparlementaire de l'ASEAN (AIPA), a déclaré que l'Assemblée nationale vietnamienne soutenait toujours la coopération des deux gouvernements, notant que le partenariat stratégique entre les pays se développait heureusement.

L’AN du Vietnam a approuvé de nombreuses lois visant à protéger les intérêts juridiques des investisseurs nationaux et étrangers, y compris thaïlandais, et à assurer leur égalité, a-t-elle souligné, ajoutant que son pays se félicitait des investissements thaïlandais dans les domaines correspondant à la demande et à la force du pays.



À cette occasion, elle a remercié la Thaïlande pour son soutien à la candidature du Vietnam pour un siège non-permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies pour la période 2020-2021. Elle a également demandé à la Thaïlande de partager son expérience avec le Vietnam lorsque celui-ci assumerait le role de présidence de l'ASEAN et de l'AIPA en 2020.

Partageant meme l'opinion du Premier ministre thaïlandais sur la question des pêcheurs, la présidente de l’AN Nguyen Thi Kim Ngan a souligné que les deux parties se coordonneraient pour résoudre la question dans un esprit humanitaire et sur la base de l'amitié bilatérale.

Elle a également appelé la Thaïlande à soutenir pour le règlement pacifique des différends en mer conformément au droit international, conformément au droit international et à se joindre à la voix commune pour contribuer au maintien de la paix dans la région et à la mise en place d'une ASEAN unie et forte, de plus en plus importante sur la scène internationale.-VNA