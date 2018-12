Séoul, 6 décembre (VNA) – La présidente de l’Assemblée nationale du Vietnam Nguyen Thi Kim Ngan et le président de l’Assemblée nationale de République de Corée Moon Hee-sang se sont entretenus ce jeudi 6 décembre à Séoul, dans le cadre de la visite officielle de la dirigeante vietnamienne en République de Corée.

Moon Hee Sang a estimé le fort développement des relations bilatérales dans la politique, l’économie, la culture et les échanges entre les deux peuples. Le Vietnam est le 4e partenaire commercial de République de Corée. En 2017, le commerce bilatéral s’est chiffré à 63,9 milliards de dollars, une hausse de 40% sur un an. La République de Corée est le premier investisseur étranger du Vietnam avec une somme d’investissement élevée à 75 milliards de dollars. Le pays est en train de réaliser la nouvelle politique de s’orienter vers le Sud pour renforcer les relations de coopération avec l’ASEAN, dont le Vietnam, un partenaire important. Le président sud-coréen Moon Jea-in prend toujours en haute considération les relations avec le Vietnam, a souligné Moon Hee-sang.

Il a précisé que les dirigeants des deux pays souhaitaient porter le commerce bilatéral à 100 milliards de dollars en 2020. Alors, il a demandé à l’Assemblée nationale et au gouvernement du Vietnam de prêter une grande attention aux activités des entreprises sud-coréennes dans ce pays. Il a souligné le renforcement de l’échange entre les deux peuples, la protection des citoyens, l’assistance aux familles multiculturelles République de Corée-Vietnam et aux femmes étrangères victimes de la violence conjugale, la protection des droits et intérêts légitimes des travailleurs étrangers.

Pour sa part, la présidente de l’Assemblée nationale du Vietnam Nguyen Thi Kim Ngan a affirmé que l’organe législatif du Vietnam souhaitait promouvoir ses relations avec celui de la République de Corée, contribuant à approfondir le partenariat de coopération stratégique entre les deux pays.

Le Vietnam prend en haute considération le développement des relations de coopération avec la République de Corée, son partenaire important et est prêt, de concert avec ce pays, à reclasser le partenariat de coopération stratégique au niveau plus supérieur, a-t-elle déclaré. Elle a demandé aux deux parties de maintenir les mécanismes de coopération bilatérale et de proposer des mesures pour promouvoir la coopération économique, commerciale, touristique et d’investissement.

Nguyen Thi Kim Ngan a demandé à la partie sud-coréenne d’assister le Vietnam dans les exportations des produits agricoles, aquacoles et des aliments transformés et dans la participation à la chaîne de production et de fourniture de République de Corée.

«Le Vietnam crée les conditions optimales aux investisseurs sud-coréens pour qu’ils puissent participer à des projets importants du Vietnam, à l’actionnarisation des entreprises publiques, à la restructuration du système bancaire…et souhaite coopérer avec la République de Corée dans l’application de l’Accord de libre-échange entre les deux pays et l’Accord cadre pour les crédits du Fonds de coopération et de développement économique de République de Corée pour la période 2016-2020. », a-t-elle dit.

La dirigeante vietnamienne a souhaité que la République de Corée continue d’accorder des aides publiques au développement au Vietnam, notamment dans le transport et la communication, le développement urbain, l’agriculture, le développement rural, la formation de personnel, l’application des sciences et technologies. Elle a annoncé l’inauguration lors de sa visite de la ligne directe Séoul-Phu Quoc pour promouvoir la coopération bilatérale dans ce domaine. Chaque année, le Vietnam accueille environ 2,4 millions de touristes sud-coréens. Chaque mois, environ 1.000 vols directs ont été effectués entre les deux pays.

Elle a estimé la coopération bilatérale dans la défense et la sécurité, tout en demandant d’appliquer efficacement les mécanismes et accords de coopération actuels, dont les mécanismes de dialogue stratégiques en la matière. Elle a aussi tenu en haute estime la signature par les deux paysun protocole d’accord sur la coopération dans l’emploi et l’augmentation du nombre des travailleurs vietnamiens accueillis par la République de Corée.

Lors de l’entretien, les deux dirigeants ont exprimé leur joie devant l’échange entre les deux peuples. La communauté vietnamienne en République de Corée compte près de 197.000 personnes, dont plus de 48.000 travailleurs et 42.000 étudiants et environ 150.000 Sud-coréens vivent actuellement au Vietnam.

Les deux pays entretiennent également des liens très étroits avec environ 68.000 citoyens ayant des mariages mixtes.

Nguyen Thi Kim Ngan a affirmé que l’AN du Vietnam soutenait toujours les deux gouvernements dans l’accélération des négociations en vue de la signature d’un accord sur l’entraide judiciaire en matière civile et commerciale afin de garantir les intérêts légitimes des deux peuples.

Elle a souhaité que l'Assemblée nationale de République de Corée et son président, Moon Hee-sang, élèvent leurs voix pour soutenir la communauté vietnamienne dans ce pays, en particulier les travailleuses et les femmes mariées avec des Sud-coréens. Elle espérait également que l'enseignement du coréen et du vietnamien se développerait en faveur les deuxièmes générations des familles multiculturelles vietnamiennes et coréennes.

A cette occasion, la dirigeante vietnamienne a exprimé ses remerciements à l'entraîneur coréen Park Hang-seo, qui a conduit l'équipe de football vietnamienne des moins de 23 ans à obtenir des victoires sans précédents lors de grands tournois internationaux.

A propos des questions internationales, elle a souligné que le Vietnam applaudissait à la nouvelle politique de s’orienter vers le Sud de République de Corée, qui visait à renforcer la coopération avec les pays de l’ASEAN, en particulier le Vietnam.



Le Vietnam est prêt à jouer le rôle de passerelle pour promouvoir une coopération multiforme entre les pays membres de l'ASEAN et la République de Corée, a-t-elle déclaré, ajoutant qu'il appréciait et soutenait également les efforts déployés par le pays pour atténuer les tensions, ainsi que pour stimuler le dialogue et la collaboration dans la dénucléarisation de la péninsule coréenne et les relations inter-coréennes.

Le Vietnam apprécie la position de la République de Corée face à la question de la Mer Orientale, a-t-elle déclaré, l'invitant à continuer à soutenir la position du Vietnam et de l'ASEAN en faveur du maintien de la paix et de la stabilité, et à régler les différends par des mesures pacifiques conformes au droit international.

En ce qui concerne les relations entre les deux assemblées nationales, Nguyen Thi Kim Ngan a déclaré que les députés vietnamiens souhaitaient et restaient toujours prêt à coopérer étroitement avec leurs homologues sud-coréens afin de promouvoir le partenariat de coopération stratégique entre les deux pays. Elle a convenu de maintenir l'échange régulier de délégations à tous niveaux afin de partager des expériences et de coordonner dans la supervision de la réalisation des accords de coopération signés.

Les deux parties devront renforcer la coordination et leur soutien lors des forums interparlementaires.

A cette occasion, Nguyen Thi Kim Ngan a invité son homologue sud-coréen à venir effectuer une visite officielle au Vietnam. -VNA