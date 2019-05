Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc (gauche) et son homologue suédois, Stefan Löfven. Photo : VNA



Stockholm (VNA) – Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc, en visite officielle en Suède du 26 au 28 mai, a eu lundi une rencontre restreinte et un entretien avec son homologue suédois, Stefan Löfven.



Lors de l’entretien, le Premier ministre vietnamien a déclaré se réjouir de cette visite en Suède à l’occasion du cinquantenaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays.



A cette occasion, il a adressé ses remerciements à la Suède pour son soutien et ses aides précieuses pendant la lutte d’hier pour l’indépendance et la réunificiation du Vietnam, ainsi que dans le processus de développement national et d’intégration internationale d’aujourd’hui.



Nguyen Xuan Phuc a souligné que le Vietnam attachait toujours de l’importance à son amitié traditionnelle avec la Suède et souhaitait intensifier la coopération multiforme entre les deux nations.



Le Premier ministre suédois a déclaré apprécier cette visite de son homologue vietnamien, laquelle créerait un nouvel élan au développement des relations bilatérales. Il a affirmé que le gouvernement suédois considérait le Vietnam comme un partenaire important dans la région.



Les deux dirigeants ont convenu de multiplier les visites de délégations et les contacts de divers échelons entre leurs pays, de continuer de développer les mécanismes de coopération bilatérale disponibles.



Ils ont souligné l’importance du commerce et de l’investissement pour les relations bilatérales. Pour exploiter les énormes potentiels dans ce secteur, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a demandé au gouvernement suédois d’encourager les entreprises suédoises à venir investir au Vietnam, notamment dans l’industrie manufacturière, les produits chimiques, l’électronique, l’information et la communication, la sylviculture, le traitement des déchets, les produits pharmaceutiques, les industries auxiliaires de l’automobile...



Les deux Premiers ministres ont en outre décidé de promouvoir la coopération bilatérale dans l’innovation, l’édification des villes intelligentes, l’environnement, l’intelligence artificielle, l’Internet des objets, la santé...



Nguyen Xuan Phuc et Stefan Löfven ont déclaré saluer l’organisation d’un forum économique Vietnam-Suède à Stockholm à l’occasion de la visite du Premier ministre vietnamien. Ils ont affirmé l’importance de favoriser les liens entre entreprises.



Le chef du gouvernement vietnamien a demandé à Stockholm de soutenir le développement des relations intégrales entre son pays et l’Union européenne (UE). Les deux Premiers ministres ont convenu de collaborer étroitement pour accélérer la signature de l’accord de libre-échange et de l’accord de protection des investissements Vietnam – UE dans les semaines prochaines, en vue d’une ratification et une application rapides qui bénéficieraient à toutes les parties concernées.



Le Premier ministre suédois a remis à son homologue vietnamien une lettre d’intention concernant un crédit de plus de 2 milliards de dollars au Vietnam.



Les deux parties ont décidé de renforcer leur coopération au sein des forums régionaux et internationaux tels que l’ONU, le Dialogue Asie-Europe (ASEM) et la coopération ASEAN-UE, de participer aux coopérations communes pour faire face aux défis mondiaux, s’adapter aux changements climatiques et assurer le développement durable.



Les deux dirigeants ont souligné l’importance du règlement pacifique des différends, de la garantie de la liberté de navigation et de survol selon le droit international, dont la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982.



Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a invité son homologue à se rendre au Vietnam. L’invitation a été acceptée. -VNA