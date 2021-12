Le ministre des Affaires étrangères, Bui Thanh Son (à droite), et le conseiller d’Etat et chef de la diplomatie chinoise, Wang Yi. Photo : VNA



Pékin (VNA) – Dans le cadre de sa visite officielle en Chine du 2 au 4 décembre, le ministre des Affaires étrangères, Bui Thanh Son, s’est entretenu le 2 décembre à Huzhou (Chine) avec le conseiller d’Etat et chef de la diplomatie chinoise, Wang Yi.



Dans une ambiance amicale, franche et constructive, les deux ministres ont discuté de mesures visant à promouvoir le partenariat stratégique intégral entre le Vietnam et la Chine. Ils ont également abordé des questions internationales et régionales d’intérêt commun.



Le ministre Bui Thanh Son a transmis les salutations des dirigeants vietnamiens aux dirigeants chinois.



Lors de l’entretien, les deux parties ont hautement apprécié le développement des relations bilatérales au cours de l'année écoulée, malgré le COVID-19. Ils ont particulièrement estimé les contacts réguliers entre les dirigeants des deux pays, la dynamique des relations économiques avec un commerce bilatéral de 133,65 milliards de dollars au cours des dix premiers mois de l’année (en hausse de 30%).



Les deux parties ont convenu de promouvoir les échanges et contacts de haut niveau, de développer le rôle des mécanismes d'échange, d’œuvrer pour une coopération intégrale et efficace entre les organes, localités et les peuples, d’intensifier la coopération dans l’économie et d’autres secteurs potentiels.



Les deux parties ont en outre discuté de mesures de coordination dans la lutte contre l'épidémie de COVID-19, garantissant le maintien des activités de coopération commerciale et économique.



Bui Thanh Son a déclaré espérer que les deux parties renforceraient leur coopération dans la réponse au COVID-19, en particulier en matière de vaccins et de traitement de la maladie. Il a demandé à la Chine de faciliter les procédures de dédouanement pour les marchandises vietnamiennes, en particulier les produits agricoles, et de coordonner pour accélérer des projets financés par la Chine…



De son côté, Wang Yi a annoncé que la Chine fournirait une aide supplémentaire de 20 millions de yuans pour acheter du matériel et des fournitures médicales, ainsi que 500.000 doses de vaccin contre le COVID-19 pour des localités du Vietnam. Il a affirmé que la Chine augmenterait ses importations de produits vietnamiens, en particulier les produits agricoles, et encouragerait ses entreprises à investir dans les grands projets au Vietnam.