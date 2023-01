Hanoi (VNA) - Le président de l'Assemblée nationale sud-coréenne Kim Jin Pyo, son épouse et une délégation parlementaire de haut rang ont effectué une visite officielle au Vietnam du 12 au 18 janvier à l'invitation de son homologue vietnamien Vuong Dinh Hue.

Le président de l'Assemblée nationale vietnamien Vuong Dinh Hue (droite) et son homologue sud-coréen Kim Jin Pyo. Photo : VNA



Il s’agit de la première visite au Vietnam de Kim Jin-pyo depuis sa prise de fonction en juillet 2022 et de la première visite d’un haut dirigeant sud-coréen au Vietnam après l’établissement du partenariat stratégique intégral Vietnam-République de Corée en décembre dernier.



Le président de l'Assemblée nationale Vuong Dinh Hue et son épouse ont présidé le 17 janvier une cérémonie d'accueil pour le président de l'Assemblée nationale sud-coréenne Kim Jin Pyo et son épouse ainsi qu'une délégation parlementaire de haut rang de la République de Corée.



Après la cérémonie d'accueil, a eu lieu un entretien entre les deux présidents des deux organes législatifs des deux pays.



Lors de l’entretien, les deux dirigeants ont convenu de continuer à renforcer la confiance politique, en particulier dans le contexte des évolutions internationales et régionales compliquées.

Le président de l'AN Vuong Dinh Hue a souligné que le renforcement de la confiance politique et diplomatique sera le fondement pour promouvoir vigoureusement la coopération dans les domaines de l'économie, du commerce, de l'investissement, des échanges entre les peuples et d'autres domaines.

Lors de l'entretien. Photo : VNA



Les deux dirigeants ont convenu que les deux parties élargiraient leur coopération dans des domaines tels que le transfert de technologie, la formation des ressources humaines, l'industrie de la défense,….



Vuong Dinh Hue a demandé à la partie sud-coréenne de continuer d’aider le règlement des conséquences de la guerre, dont le projet d’actions des bombes et mines pour le village de paix Vietnam – République de Corée de la période 2022-2026.



Les deux dirigeants ont convenu d'atteindre l'objectif de porter la valeur d'échanges commerciaux bilatéraux à 100 milliards de dollars d'ici 2023 et à 150 milliards de dollars d'ici 2030 de manière plus durable et équilibrée sur la base d'une bonne exploitation des accords commerciaux bilatéraux et multilatéraux disponibles.



Dans le contexte de perturbation de la chaîne d'approvisionnement et d'investissements dans le commerce mondial, les deux pays doivent continuer à renforcer la chaîne d'approvisionnement existante et rechercher et développer de nouvelles chaînes d'approvisionnement, en particulier les produits clés des deux pays, promouvoir la coopération pour que la République de Corée devienne un véritable partenaire stratégique du Vietnam dans l'industrie des semi-conducteurs. Les deux parties ont convenu d'échanger et de promouvoir la coopération dans les domaines de la transformation numérique, de la sécurité énergétique et de la transformation de l'énergie de manière équitable pour concrétiser les engagements de chaque pays lors de la COP26.



L'Assemblée nationale du Vietnam est prête à organiser des forums d'échanges dans le cadre parlementaire pour créer des cadres juridiques pour la formation d'un écosystème équitable et durable de la transition numérique et énergétique.



Les deux parties ont convenu d'échanger régulièrement des informations, d'examiner spécifiquement pour dégager des obstacles liées aux visas et aux permis de travail... afin de créer les conditions les plus favorables pour les habitants des deux pays.



Le président de l'Assemblée nationale Vuong Dinh Hue a souhaité que Kim Jin Pyo et l'Assemblée nationale de la République de Corée continuent de prêter attention, de soutenir et de protéger les intérêts légitimes de la communauté vietnamienne en République de Corée.



En ce qui concerne la coopération régionale et internationale, Vuong Dinh Hue a salué et soutenu pour la République de Corée pour jouer un plus grand rôle, contribuer activement à la paix, à la stabilité, à la coopération et au développement dans la région et continuer à considérer la République de Corée comme un partenaire stratégique important et à long terme.



Le Vietnam est prêt à travailler avec la République de Corée afin de renforcer les échanges et la coopération sur les questions internationales et régionales d'intérêt commun et remercié la République de Corée d'avoir soutenu le Vietnam pour accueillir le Forum de coopération de haut niveau pour les objectifs verts mondiaux 2030 (P4G) d'ici 2025.



Le Vietnam travaillera en étroite collaboration avec la République de Corée pour remplir avec succès le rôle de coordinateur de la relation ASEAN-République de Corée pour la période 2021-2024, a souligné Vuong Dinh Hue.



Le Vietnam est toujours prêt à apporter une contribution active au processus de dénucléarisation de la péninsule coréenne et soutient les efforts visant à maintenir la paix en Asie du Nord-Est par le dialogue et des moyens pacifiques, a-t-il dit.



Le président de l'Assemblée nationale sud-coréenne a affirmé qu'il soutenait toujours la position du Vietnam visant à garantir la sécurité, la sûreté et la liberté de navigation maritime et aérienne en Mer Orientale conformément au droit international.



Les deux parties ont convenu de continuer à coordonner et à mettre en œuvre efficacement le contenu de l'accord de coopération signé entre les deux Assemblées nationales en 2013, à se soutenir mutuellement lors des forums interparlementaires régionaux et internationaux, à contribuer activement au maintien de la paix, de la sécurité et de la stabilité dans la région et le monde.



Elles continueront de promouvoir le rôle de passerelle des groupes parlementaires d'amitié des deux pays; coopérer par le biais du mécanisme des femmes députés, des jeunes parlementaires et du mécanisme du Secrétaire général de l'Assemblée nationale, et organiser des séminaires, d'échanger des informations au service de l'Assemblée nationale.



Mardi matin, le président de l’Assemblée nationale sud-coréenne, son épouse et sa suite ont ont rendu hommage au Président Ho Chi Minh en son mausolée.



Selon l’agenda, le président de l’Assemblée nationale Vuong Dinh Hue présidera mardi soir un banquet en l’honneur de la visite officielle du président de l’Assemblée nationale sud-coréenne Kim Jin Pyo, son épouse et sa sa suite. – VNA