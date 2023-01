Le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son (droite) et son homologue portugais Joao Gomes Cravinho, en visite officielle au Vietnam du 17 au 19 janvier. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son s'est entretenu le 18 janvier avec son homologue portugais Joao Gomes Cravinho, en visite officielle au Vietnam du 17 au 19 janvier.Lors de l’entretien, le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son a déclaré que cette visite marquait une nouvelle étape dans les relations de coopération entre les deux pays, contribuant à porter l'amitié traditionnelle entre le Vietnam et le Portugal à une nouvelle étape de développement.Il a suggéré que les deux parties travaillent en étroite collaboration pour maximiser les opportunités offertes par l'accord de libre-échange UE-Vietnam (EVFTA) et favoriser la coopération dans les domaines dans lesquels le Portugal est fort et dont le Vietnam a besoin, tels que l'économie marine, les énergies renouvelables, le tourisme et la technologie de l'information.Il souhaitait que le Portugal crée des conditions favorables pour que les produits agricoles vietnamiens accèdent au marché portugais.Il a exprimé l'espoir que le Portugal ratifiera bientôt l'accord de protection des investissements entre l'UE et le Vietnam (EVIPA) et a exhorté la Commission européenne (CE) à supprimer l'avertissement de carte jaune de pêche illégale, non déclarée et non réglementée (INN) sur les produits de la mer vietnamiens.Pour sa part, Joao Gomes Cravinho a fait l'éloge des réalisations du développement socio-économique du Vietnam, ainsi que du rôle et de la position de plus en plus importants du Vietnam dans la région et dans le monde.Il a apprécié le potentiel de coopération économique entre les deux pays et a mis à jour le processus de ratification de l'EVIPA par le Portugal, tout en affirmant que son pays discutera de la question liée à la pêche INN avec la CE.Le ministre des Affaires étrangères portugais a souhaité promouvoir la coopération avec le Vietnam dans la politique globale du Portugal envers la région Asie-Pacifique.Il a également salué la proposition ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son d'établir un mécanisme de coopération tripartite sur l'agriculture, tout en suggérant que le Vietnam achève bientôt les procédures pour que les produits carnés portugais soient exportés vers le marché vietnamien.Il a également exprimé sa volonté de promouvoir les relations de jumelage entre les localités des deux pays afin de renforcer les échanges entre les peuples, notamment Porto et Hô Chi Minh-Ville, la ville de Viet Tri et la ville de Miranda.Les deux parties sont convenues de renforcer les échanges de délégations à tous les niveaux et de continuer à se coordonner et à se soutenir étroitement dans les forums multilatéraux et internationaux. Ils ont également convenu de promouvoir le rôle joué par les deux ministères des Affaires étrangères afin d'élargir davantage la coopération, et de continuer à maintenir le mécanisme de consultation politique Vietnam - Portugal et à mettre en œuvre le protocole d'accord sur la coopération touristique signé en 2015. Ils ont convenu d'intensifier la coopération dans l'éducation, la formation, les sports, la culture et le tourisme, et pour répondre aux défis mondiaux.Les deux parties ont également discuté de questions régionales et internationales d'intérêt commun. Ils ont souligné l'importance du maintien de la paix, de la stabilité, de la sécurité et de la liberté de navigation maritime et aérienne en Mer Orientale, et du règlement des différends par des mesures pacifiques sur la base du droit international, en particulier la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (UNCLOS). - VNA