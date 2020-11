Le cours d'entraînement sur le transport médical aérien pour l' hôpital de campagne de niveau 2 No 3 inauguré le 2 novembre. Photo: qdnd

Hanoi (VNA) - Un cours d'entraînement sur le transport médical aérien pour l'hôpital de campagne de niveau 2 No 3 a été inauguré le 2 novembre au siège du Département de maintien de la paix du Vietnam.

Participant à ce cours, les membres de l'hôpital de campagne de niveau 2 No 3 peuvent se renseigner sur le système de transport médical aérien, des principes d'évacuation sanitaire et de sécurité et le processus de transport répondant aux normes de la Mission des Nations unies au Soudan du Sud.

Le cours comprend également des leçons théoriques et pratiques utilisant des équipements de l'équipe d'évacuation aéromédicale (AMET) et sur l’hélicoptère. -VNA