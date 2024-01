Photo d'illustration : VNA



Hanoï (VNA) - Au cours des premiers jours de l'année, le nombre de touristes réservant des circuits de printemps a augmenté de manière significative par rapport à la même période de 2023. Cela laisse augurer une nouvelle année prospère pour le secteur du tourisme.

Vu Hai Sam, directeur adjoint de la section du tourisme national de Saigontourist, a déclaré que pour le Nouvel An lunaire du Dragon 2024, les circuits vers le Nord d'une valeur comprise entre 9 et 15 millions de dongs attirent toujours les clients. Les touristes préfèrent des vacances du Têt vraiment relaxantes, sans télévision, téléphone ni internet...

De nombreux touristes se sont inscrits pour effectuer des voyages dans les trois régions du pays et vers des destinations en Asie du Nord-Est, Asie du Sud-Est... Concernant les itinéraires intérieurs, les clients cherchent beaucoup de circuits au départ de Ho Chi Minh-Ville vers des lieux tels que Bao Loc, Nha Trang, Da Lat, Phan Thiet, Buon Ma Thuot, Mang Den...



Les statistiques de Saigontourist montrent que les touristes vietnamiens d'outre-mer représentent 60 à 80 % du nombre total de circuits pour le Têt du Dragon.



De nos jours, Ho Chi Minh-Ville regorge de groupes de touristes nationaux et internationaux venus vivre de belles expériences sur son sol. Un dirigeant d'une grande entreprise de tourisme de croisière à Ho Chi Minh-Ville a révélé que chaque jour, son unité prenait en charge des milliers de touristes.



L'aéroport international de Tan Son Nhat a informé que pendant les vacances du Nouvel An lunaire 2024 (du 26 janvier au 24 février), il devrait accueillir environ 860 à 900 vols entrants et sortants chaque jour, soit l'équivalent de 135 000 à 140 000 visiteurs/jour.

Afin de bien gérer cet afflux, l’aéroport propose des plans avec la participation de toutes ses unités, a élaboré des plans de travail détaillés à chaque emplacement ainsi que pour les situations d'urgence, réglemente les véhicules et les équipements de manière appropriée pour éviter les embouteillages...



Selon le Service du tourisme de Ho Chi Minh-Ville, au cours du premier mois de 2024, la ville devrait accueillir environ 416 000 visiteurs internationaux, et plus de 2,3 millions de visiteurs nationaux. Les recettes touristiques sont estimées à près de 13 000 milliards de dongs (533 millions de dollars), soit une augmentation de plus de 57% sur un an. -VNA