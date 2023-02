Photo: VNA Hanoï (VNA) - L'énergie verte et durable joue un rôle très important pour le développement et l'avenir du Vietnam, a déclaré Stuart Livesey, directeur national de Copenhagen Offshore Partners (COP) au Vietnam, également directeur général du projet éolien offshore de La Gan lors d’une interview accordée à l'Agence Vietnamienne d'Information (VNA), en marge d'une cérémonie de présentation du « Livre blanc 2022-2023 » tenue le 16 février à Hanoï.

Les pays et les fournisseurs du monde entier fixent désormais des objectifs pour les chaînes d'approvisionnement vertes et l' énergie verte . De nombreuses parties ont pris des engagements forts pour que cela soit réalisé, le Vietnam doit donc se transformer pour maintenir sa position d'un principal marché d'exportation en Asie du Sud-Est.

Selon Stuart Livesey, l' éolien offshore sera une source d'énergie essentielle pour atteindre les objectifs de transition verte du Vietnam. Actuellement, les ressources éoliennes offshores du Vietnam sont inexploitées et la mise en place de cette industrie offre plus nombreux avantages que d'autres sources des énergies renouvelables.

Stuart Livesey, directeur national de Copenhagen Offshore Partners (COP) au Vietnam. Photo: VNA

L'éolien offshore est susceptible d'être beaucoup moins cher, plus efficace et plus durable que d'autres sources d'énergie. Une grande partie de la main-d'œuvre et des chaînes d'approvisionnement actuelles et futures du Vietnam peuvent être mobilisées pour mettre en œuvre des projets éoliens offshore, a-t-il ajouté.

Stuart Livesey a annoncé que les investisseurs nationaux et internationaux souhaitaient investir dans l'éolien offshore au Vietnam.

Le groupe Copenhagen Infrastructure Partner (CIP) s’engage à partager ses connaissances et ses informations et à soutenir les entreprises vietnamiens dans le développement du secteur de l’énergie, dont l’éolien offshore, a-t-il partagé. -VNA