Le marathon international Techcombank de Hô Chi Minh-Ville 2018. Photo : CVN



Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Selon le thème "Une route verte, une ville verte", le marathon international Techcombank de Hô Chi Minh-Ville aura lieu du 6 au 8 décembre 2019.



Quelque 13. 000 athlètes, dont 20 à 30 athlètes professionnels du monde entier, se sont inscrits au marathon international Techcombank de Hô Chi Minh-Ville 2019. C’est la course à pied qui réunit le plus grand nombre d'athlètes au Vietnam. Cet événement marie sport et tourisme, contribuant à promouvoir l’élan de la course à pied et du sport en général.



L'événement qui débutera officiellement le vendredi 6 décembre 2019 invite la communauté sportive et leurs familles à venir assister à cet événement spécial avec de nombreuses activités annexes.



La reine de beauté Phan Thi Mo sera l'ambassadrice du marathon et se lancera même le défi de réaliser la course de 10 km.



L'événement est soutenu par Sunrise Events Vietnam, en association avec le Service municipal du tourisme et celui de la culture et des sports, la Fédération d'athlétisme et Techcombank.



Au programme de ces deux jours, la Kid'sRun (pour les 5 - 14 ans) sur 5 km – 10 km, le semi-marathon de 21,1 km ou le marathon complet soit 42,195 km. Quelques nouveaux records sont à prévoir. La ligne de départ a été fixée devant le jardin botanique de la ville. La ligne d’arrivée et le "village marathon" se trouveront à Empire City (Thu Thiêm, 2e arrondissement).



Pour chaque athlète terminant sa course dans les délais impartis, le comité d’organisation versera 10.000 dôngs au Fonds caritatif pour les personnes défavorisées et le Fonds de protection des jeunes talents de Hô Chi Minh-Ville.-CVN/VNA