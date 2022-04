La cérémonie d'ouverture des 31e SEA Games aura lieu au stade My Dinh. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Environ 20.000 billets gratuits pour assister à la cérémonie d'ouverture des 31e SEA Games au stade My Dinh seront distribués aux responsables gouvernementaux et internationaux, aux ambassades des pays au Vietnam.

Le comité d'organisation est l'unité qui gère, émet et distribue toutes les invitations aux cérémonies d'ouverture et de clôture des SEA Games 31, ainsi que les invitations et billets pour les matchs de demi-finale et de finale du football masculin au stade national de My Dinh.

Tous les billets émis sont situés dans la tribune A du stade My Dinh car toute la zone de la tribune B servira de scène pour la cérémonie d'ouverture.

La cérémonie d'ouverture des 31e SEA Games au stade My Dinh devrait durer 120 minutes. Selon le scénario, après le défilé des 11 délégations, il est prévu que le Premier ministre Pham Minh Chinh prononce l'ouverture du plus grand festival sportif d'Asie du Sud-Est.

Les matchs de demi-finale et de finale du football masculin devraient avoir lieu à 16h et 19h le 22 mai. Des billets pour ces deux matches ont également été émis par le comité d'organisation.-VNA