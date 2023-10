Cérémonie de remise des Prix nationaux de l’information extérieure 2022. Photo: VNA







Après neuf éditions, ont peut dire que les Prix nationaux de l’



Le succès de ces Prix est dû à l’attention des organes de tous les niveaux et dans tous les secteurs. Il ne s’agit plus d’un propre travail de ceux qui travaillent dans le domaine de l’information extérieure, a affirmé Lê Hai Binh, également chef adjoint du Comité de pilotage du travail d’information extérieure. Hanoï (VNA) – La cérémonie de remise des 9es Prix nationaux de l’information extérieure, un prix lancé par le Comité de pilotage du travail d’information extérieure et la Commission de sensibilisation et d’éducation du Comité central du Parti, aura lieu dans la soirée du 12 octobre à Hanoï.Après neuf éditions, ont peut dire que les Prix nationaux de l’ information extérieure se sont affirmés dans le système de prix nationaux, attirant une grande attention de ceux qui travaillent dans l'information extérieure et même de ceux qui ne travaillent pas dans ce domaine, a déclaré Lê Hai Binh, membre suppléant du Comité central (CC) du Parti communiste du Vietnam (PCV), chef adjoint de la Commission de sensibilisation et d’éducation du CC du PCV, à l’Agence vietnamienne d’information (VNA).Le succès de ces Prix est dû à l’attention des organes de tous les niveaux et dans tous les secteurs. Il ne s’agit plus d’un propre travail de ceux qui travaillent dans le domaine de l’information extérieure, a affirmé Lê Hai Binh, également chef adjoint du Comité de pilotage du travail d’information extérieure.

Lê Hai Binh, membre suppléant du Comité central (CC) du Parti communiste du Vietnam (PCV), chef adjoint de la Commission de sensibilisation et d’éducation du CC du PCV, également chef adjoint du Comité de pilotage du travail d’information extérieure. Photo: VNA



Les localités sont actuellement très intéressées à promouvoir leurs atouts à l’international, a dit Lê Hai Binh.



Le large gamme des catégories des Prix démontrent l'enthousiasme et la richesse du travail d'information extérieure, qui suit de près la réalité. Les catégories « Vidéo-clips » et « Initiatives, produits à valeur d’information extérieure » sont tout à fait uniques et adaptées aux nouvelles tendances de communication dans le cyberespace et les réseaux sociaux. En effet, ces produits ont de très bons effets informationnels, a constaté Lê Hai Binh, avant d’insister sur l’attention des dirigeants du Parti et de l'État pour les Prix nationaux de l’information extérieure.



Parmi les lauréats ne figurent pas uniquement ceux qui travaillent directement dans le domaine de l'information extérieure, mais aussi des artistes, des personnes et des amis étrangers qui aiment le Vietnam, a-t-il rappelé.



Selon Lê Hai Binh, en vue de garantir la marque et le prestige des Prix, il est important de continuer à promouvoir leurs caractéristiques dynamiques et créatives, notamment d'améliorer l'efficacité de l'information extérieure et de la considérer comme un critère de sélection des lauréats.



Ce sont des facteurs qu’il faudra garder à l’esprit dans les temps à venir pour continuer à améliorer et accroître l’attractivité des Prix nationaux de l’information extérieure, a conclu Lê Hai Binh. -VNA