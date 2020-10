Selon EVN, près de 50.000 projets de toiture photovoltaïque ont été mis en service à travers le pays pour une capacité totale de 1.200 MWp, ici à Hô Chi Minh-Ville. Photo: VNA



Hanoi (VNA) – Le groupe Électricité du Vietnam (EVN) a enregistré un bilan électrique durant ces neuf derniers mois en hausse de 2,68% en glissement annuel, a-t-il fait savoir.

Les productions et importations électriques ont atteint 185,37 milliards de kWh en neuf mois, a-t-il précisé dans un communiqué.

Ce bilan a reposé à 8,16 milliards de kWh sur les énergies renouvelables, dont le solaire s’est élevé à 7,23 milliards de kWh, soit 2,6 fois de plus que l’an dernier à la même période, a-t-il ajouté.

Cette progression s’explique en partie par un rebond de la demande au mois de septembre en raison de la reprise des activités socio-économiques après l’épidémie de Covid-19, a-t-il précisé.

Le mois dernier, le système a mobilisé 21,32 milliards de kWh, affichant une hausse de 8,17% comparé à la période correspondante de l’an dernier. La production s’est établie à 710,7 millions de kWh en moyenne journalière, a grimpé le 4 septembre à 778,75 kWh à son pic.

Concernant les projets de transport électrique, au cours des neuf premiers mois, le groupe a mis en chantier 107 ouvrages et mis en service 100 lignes de transmission de 110-500kV, a-t-il encore indiqué.

Durant le reste de l’année, EVN devra mettre en service la centrale hydroélectrique de Thuong Kon Tum et la centrale photovoltaïque de Sê San 4, élargir la centrale hydroélectrique de Hoa Binh, et construire la centrale thermoélectrique de Quang Trach I et des infrastructures communes des centrales électriques de Dung Quât I et II.

Le groupe s’engage également à construire de nouvelles lignes de transmission, notamment pour raccorder les centrales d’énergies renouvelables au réseau électrique national. – VNA