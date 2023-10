Le stand "Hanoi - Vietnam" au Home Show, événement majeur de l'industrie du meuble en Australie, a lieu du 13 au 15 octobre 2023. Photo: VNA



Sydney (VNA) - Le Service de l'industrie et du commerce de Hanoï, en collaboration avec le Consulat général du Vietnam à Sydney et l'Office du commerce du Vietnam en Australie, a organisé le 12 octobre à Sydney, une conférence sur la promotion du commerce et de l'investissement entre Hanoï et l'Australie.



Prenant la parole lors de la conférence, Nguyen Thu Huong, consule commerciale de l'Office du commerce du Vietnam en Australie, a estimé qu'il est important d'exploiter le potentiel du marché australien. L'élaboration et la promotion des labels ont un rôle important pour assurer une position solide des produits vietnamiens à l'étranger.



De plus, les entreprises doivent établir des barrières de protection de leurs actifs intellectuels afin d'éviter tout litige regrettable, a-t-elle ajouté.



Après avoir regardé une courte vidéo présentant le potentiel de développement et les avantages de Hanoï, Luke Magee, président de l'Association des entreprises de la ville de Parramatta, s'est engagé à aider les entreprises australiennes à mieux comprendre les potentiels de coopération avec celles de Hanoï et du Vietnam en général.



A cette occasion, les représentants d'entreprises vietnamiennes ont présenté leur besoin de coopération et d'exportation de marchandises avec des partenaires australiens. -VNA