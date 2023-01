Cérémonie de signature d'accords de coopération entre entreprises vietnamiennes et chinoises. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Une conférence d’échanges commerciaux et de coopération économique entre le Guangxi (Chine) et le Vietnam a eu lieu dans la matinée du 12 janvier à Hanoï.Organisée par le Service du commerce du Guangxi (Chine), le Département des marchés Asie-Afrique du ministère vietnamien de l'Industrie et du Commerce, et la société Vinexad, la conférence s'est tenue dans le cadre d'une visite de travail du 10 au 13 janvier au Vietnam d’une mission économique du Guangxi conduite par le vice-directeur du Service du commerce du Guangxi.Lors de la conférence, To Ngoc Son, vice-directeur du Département des marchés Asie-Afrique, a souligné le rôle important de la province chinoise du Guangxi pour le développement des échanges commerciaux entre les deux pays. Il a proposé aux organes compétents du Guangxi de perfectionner rapidement les réglementations sur l’import-export pour reprendre les opérations de dédouanement comme avant le COVID-19.Dans le cadre de la conférence, est prévue la signature de plusieurs accords de coopération entre entreprises vietnamiennes et chinoises, d’une valeur pouvant aller jusqu’à 900 millions de yuans.-VNA