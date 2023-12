Photo d'illustration : VNA



Hanoï (VNA) - Le ministère de la Santé a demandé aux unités compétentes de planifier rapidement l'approvisionnement en vaccins en 2024 et ordonner aux localités d'être proactives dans la surveillance, la détection des épidémies et l’accélération de vaccination pour les personnes à haut risque afin de localiser et d'empêcher les épidémies.



Lors de la conférence de presse régulière du gouvernement, tenue le 6 décembre à Hanoï, un représentant du ministère de la Santé a exposé le point de vue du ministère concernant la vaccination élargie.



La vice-ministre de la Santé Nguyen Thi Lien Huong a précisé que le Programme élargi de vaccination, entièrement financé par l'État, était mis en œuvre à l'échelle nationale depuis 1985 pour fournir des vaccinations gratuites aux enfants de moins d'un an. Le nombre de vaccins a progressivement augmenté au fil du temps, passant de six vaccins en 1985 à 10 aujourd’hui pour prévenir les maladies infectieuses courantes et dangereuses. Des vaccins sont aussi fournis gratuitement aux femmes enceintes.



Cependant, en 2023, en application de la Loi budgétaire, les localités mènent les procédures d'achat de vaccins grâce à leur budget local. Après la mise en œuvre, de nombreuses localités signalent des difficultés et problèmes.



Face à cette situation, le ministère de la Santé a revu les dispositions légales et procédé à des achats sous forme de commandes. Jusqu'à présent, le ministère a chargé le ministère des Finances d'examiner et d'approuver le plan tarifaire maximum. Sur cette base, le ministère de la Santé approuvera le plan précis (décembre 2023) et attribuera à l'Institut central d'hygiène et d'épidémiologie la signature des contrats avec des producteurs de vaccins pour recevoir les vaccins et les distribuer immédiatement aux localités.



Pour le vaccin 5 en 1 importé, le ministère de la Santé a chargé l'Institut central d'hygiène et d'épidémiologie de procéder aux achats sous forme d'appel d'offres national, conformément aux dispositions de la Loi sur les appels d'offres. Le ministère a recherché l'aide auprès d'organisations internationales et nationales pour le Programme élargi de vaccination.



Donc, fin août 2023, le ministère de la Santé a reçu 258 000 doses de vaccin 5 en 1, grâce au soutien de l’OMS, de l’UNICEF. - VNA